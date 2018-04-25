MUŞ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 17:10

Bakan Eroğlu, Muş’a geliyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yarın DSİ Tesisleri Temel Atma Merasimi ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı merasimine katılmak üzere Muş’a gelecek.

Bakan Eroğlu, Muş'a geliyor
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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, yarın DSİ Tesisleri Temel Atma Merasimi ile ORKÖY kredi sertifikaları dağıtımı merasimine katılmak üzere Muş’a gelecek.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Muş’ta çeşitli programlara katılacak ve kentte ziyaretlerde bulunacak. İlk önce Muş Valiliğini ziyaret edecek olan Eroğlu, burada bir basın açıklaması yapacak. Muş Alparslan Üniversitesinde Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumuna da katılacak olan Eroğlu, daha sonra DSİ Tesisleri Temel Atma Merasimi ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve ORKÖY Kredi sertifikaları dağıtımı merasimine katılacak.
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