Başkan Asya, aday adaylarını kahvaltıda buluşturdu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş Milletvekili aday adayları ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Birlik ve beraberlik ruhu ile Muş’a güzel hizmetler yapılacağını gösteren Belediye Başkanı Feyat Asya, önemli bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı. Başkan Asya, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için Muş’tan aday adayı olanlara yönelik tanışma toplantısı düzenledi. Lale Vadisi Parkı’nda düzenlenen ve AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı’nın da katıldığı toplantıda birlik vurgusu yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, "Malumunuz ülkemiz için önemli bir sürece daha girdik. Sizler de Muş’un yönetiminde yer almak üzere fedakarlıklar yapıp büyük hedefler belirleyerek aday adaylık başvurunuzu yaptınız. Bu vesileyle memleketimizin yönetimine talip olan siz kıymetli yol arkadaşlarımız ile bir araya gelmek istedik. Bugün burada bulunanların birbirine karşı bir avantajının olmadığına inanıyoruz. Herkesin eşit bir şekilde hizmette yarıştığını ve bu göreve talip olduğunuzu düşünüyorum. Birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olması umuduyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantıya katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“Bizler de yerelde teşkilatımız ile bir konsensüs içinde hizmet etmenin gayretindeyiz” diyen Başkan Asya, şöyle devam etti:

“Uyum ve işbirliği içinde ilimizi daha ileriye taşımak üzere çalışmalar yapıyoruz. Biz göreve geldiğimizde belediyecilik alanında yapılması gereken birçok konuya birden el attık. Alt yapı ve üst yapı konusunda şehrimizin genelinde yaşanan eksiklikleri tespit ederek planlamamızı yaptık. Cumhurbaşkanımızın doğalgaz taahhüdünü bu dönemde başlatmanın haklı gururunu yaşadık. Bununla beraber şehrimizin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının tamamını yenilemeye başladık. Tabi bu süreç çok önemliydi. Kimseyi kırmadan ve mağdur etmeden bu hizmetleri yapmamız gerekiyordu. Allah’a şükürler olsun ki yaptığımız çalışmaların neticesinde düne göre çok iyi hizmetler yaparken yarına umut olacak hizmetlerin temelini attık. 40 milyon bütçemizi 227 milyona ulaştırmayı başardık. Sosyal belediyecilik alanındaki eksikliklerimizin giderdik. İnşallah daha güzel hizmetlerle halkımızın karşısına çıkacağız."

Aday adaylarına başarılar dileyen Başkan Asya, "Hepinizin bizim için çok kıymetli olduğunuzu bilmenizi isterim. Aranızda seçilecek 4 kişinin ilimizin milletvekili adayı olacağını ve Allah’ın izniyle 4 kişinin de mecliste olacağına inanıyorum. Bu doğrultuda elimizden gelenin ötesinde mücadele edeceğiz. Allah birlik ve beraberlik içinde bu memlekete hizmetkarlık yapmayı herkese nasip etsin. Sizlerle birlikte çok daha güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Milletvekili seçilecek olanlarla uyum ve işbirliği içinde Muş için çalışacağız. 24 Haziran’dan sonra da bu birlikteliğimizin devam etmesi dileğiyle, yapılacak seçimlerin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bir kez daha hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Bütün aday adaylarını bir araya getiren Başkan Asya’ya teşekkür ederek bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı da, "Hepiniz AK Parti davasına gönül vererek, ilimizi ve ülkemizi daha ileriye taşımak üzere aday adayı olmaya karar verdiniz. Vermiş olduğunuz kararda muvaffak olmanızı diliyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepiniz bizim için önemli şahsiyetlersiniz. Teşkilat olarak bütün aday adaylarımıza eşit mesafede olacağız. Adaylar açıklandıktan sonra da hepiniz ile birlikte seçim kampanyasını yürüteceğimize inanıyorum. Birlik ve beraberliğimizi bozmadan kardeşlik hukukumuzu pekiştirerek sadece milletvekili olmak için değil, memlekete hizmet edecek neferler olacağımızı umut ediyorum. Muş’umuz da AK Parti’yi olması gereken yere birlikte getireceğiz. Listeye girmeyen arkadaşlarımızın kırılmamasını rica ediyorum. Sonuçta bu bir yarıştır. Önemli olan bunun devamında aynı birlikteliği devam ettirmektir. Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Bu duygularla 24 Haziran seçimlerinin hayırlı olmasını temenni eder, hepinize başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından toplantıya katılan aday adayları söz alarak kendilerini tanıttı. Program toplu fotoğraf çekimi ile son bulurken, katılımcılar ev sahipliğinden dolayı Başkan Asya’ya teşekkür etti.