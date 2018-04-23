Başkan Asya, “Göletli Park” projesini anlattı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri ile birlikte “Göletli Park” projesinin uygulandığı Fidanlık mevkiindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Muş’un çehresini değiştirecek yeşil alanlara kavuşmasını sağlamak için bugüne kadar birçok park ve mesire alanını vatandaşların hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşayan Muş Belediyesi, dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Belediye, Fidanlık mevkii içerisinde yer alan 56 bin metrekare alan üzerine ‘Göletli Park’ projesini uyguluyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, 23 Nisan kutlama programının ardından Vali Aziz Yıldırım ve kamu kurum amirleri ile birlikte yapım çalışmaları son hız devam eden park alanında incelemelerde bulundular. Başkan Asya, proje hakkında Vali Yıldırım ve beraberindekileri bilgilendirdi.

Göletli Park’ın şehrin en büyük ikinci parkı olacağını söyleyen Başkan Asya, 26 Ağustos’a kadar söz konusu parktaki çalışmaları tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Başkan Feyat Asya, Muş’un görsel kalitesini arttırmak, insanların sosyal ve kültürel aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri alanlar oluşturmak için çalıştıklarını kaydederek, bu proje ile ihtiyaç duyulan bir cazibe merkezini hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyledi. Feyat Asya, “Fidanlık mevkiinde mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan arsanın tahsis işlemlerinin tamamlanması ile projemizi başlattık. 56 bin metrekare alan üzerine kurmayı planladığımız parkımızı hem yaz hem kış mevsiminde kullanılabilecek şekilde tasarladık. Çocuklarımız için oyun alanları, yetişkinlerimiz için fitness ve spor alanları, ailelerimiz için güzel vakit geçirebilecekleri yeşil alanlar kuruyoruz. Proje içerisinde 5 bin metrekare alan üzerine biyolojik gölet kurulacak. Yazın çeşitli etkinliklerde kullanılacak gölet, kışın buz pateni olarak kullanılabilecek. Engellilerin de faydalanabileceği şekilde tasarlanan parkta, 47 bitki çeşidi kullanılacak. 200 metre uzunluğunda 278 metre genişliğinde bir alana kurulacak olan Göletli Park’ta; çocuk oyun alanları, açık ve kapalı oturma alanları, amfi ve yapay göletler ile mükemmel bir doğal alan oluşturuyoruz. Proje hazırlama süresini başlattık. Yaklaşık 3 ayın sonunda projemiz tamamlandı. Geçtiğimiz haftalarda yapım çalışmalarını başlattığımız projemizin tamamlanmasıyla şehrimize yeni bir yeşil alan daha kazandırmış olacağız” dedi.

Muş’un yeşil alan kapasitesini her geçen gün arttırdıklarını belirten Başkan Asya, “Geçmiş yıllarda yeşil alan sorununun fazla olduğu ilimizde yaptığımız çalışmaların neticesinde kalıcı çözümler üretmeyi başardık. Mahallelerdeki boş alanları değerlendirerek sakinlerin hizmetine sunduk. Atıl durumdaki bölgelerde rekreasyon projeleri uyguladık. Lale Vadisi Parkı şu an vatandaşlarımızın akın ettiği yerlerden biri. Bu tür büyük projelerle de vatandaşlarımızın genelinin istifade edebileceği alanlar oluşturuyoruz. Halkımızın rahatı ve huzuru için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Allah’ın izniyle bu projemizi de diğer projelerimiz gibi başarılı bir şekilde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.