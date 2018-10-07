Başkan Asya, gurbetçileri kahvaltıda buluşturdu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen gurbetteki hemşehrileri kahvaltı programında buluşturdu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, farklı illerde hayatlarını sürdüren ancak Muş’u sürekli gündemlerinde tutan vakıf temsilcileri ve iş adamları ile bir araya gelerek, şehrin kalkınmasına ve gelişimine katkı sağlayacak konuları istişare etti. Seyirtepe’de düzenlenen kahvaltı programına Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı (MUŞ VAKFI) Başkanı Dr. Orhan Sami Gültekin, MUŞ VAKFI Yönetim Kurulu üyeleri ve iş adamları katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Feyat Asya, gurbetteki hemşehrileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, uzaktan da olsa şehrin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Görev süresi içerisinde ‘Ortak Akıl Birlikte Yönetim’ anlayışını hep hakim kıldıklarını aktaran Başkan Asya, “Vatandaşlarımız bizlere bu görevi tevdi ederken bu şehri en iyi biz yönetiriz mantığıyla hareket etmedik. İnsanlarımızın fikir ve önerilerini hep önemsedik. İstişare kültürünü gelenek haline getirdik. Hepimizin ortak paydası Muş’tur diyerek hizmet ettik. Allah’a şükürler olsun ki görev süremizin sonuna yaklaştığımız bugünlerde vaat ettiğimiz bütün projeleri hayata geçirmenin mutluluğu ile karşınızdayım. Hatta sözünü vermediğimiz onlarca projeyi ilimize kazandırmayı başardık. Ancak hiçbir zaman yaptıklarımızı yeterli bulmadık. Çünkü hizmette tatmin yoktur. İhtiyaç ve beklentiler karşılanana kadar, Muş hak ettiği yere gelene kadar hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kısa, orta ve uzun vadede planlamalar yaptıklarını ve hazırladıkları stratejik plana bağlı olarak çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Asya, “Kısa vadede bu şehrin ihtiyaç duyduğu birçok tesisi hizmete sunduk. Şu anda faaliyetlerin yürütüldüğü bu tesislerimizde vatandaşlarımız daha kaliteli hizmetler alıyor. İçme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yenileme projemizin haricinde mahallelerimizdeki alt ve üst yapı eksikliklerini önemli ölçüde giderdik. Yeşil alan konusunda yaşanan sorunu ortadan kaldırdık. Atıl durumda olan arazileri çocuklarımıza ve vatandaşlarımıza vakit geçirebilecekleri alanlar haline getirdik. Bununla beraber tüm hemşehrilerimizin istifade edebileceği Lale Vadisi, Ahmed-i Hani, Göletli Park gibi büyük sosyal aktivite merkezlerini kurmayı başardık. Çocukların veya dezavantajlı insanlarımızın bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak için, gençlerimizin rahat bir ortamda sınavlara hazırlanmalarını sağlamak için, kadınların hayata atılımlarına öncülük etmek için bilgi evleri ve kadın kültür merkezleri yaptık. Bugün bu tesislerimiz, vatandaşlarımızın en uğrak mekânı haline geldi” ifadelerini kullandı.

Muş’un alt yapı sorununun yıllarca bütün Muşluların gündeminde olduğunu anımsatan Başkan Asya, “Hemen hemen bütün yerel seçimlerde bu memlekete hizmet etmek üzere aday olan tüm siyasilerin en önemli vaadi Muş’un alt yapı sorununu gidermek oldu. Bizler de 2014 yılında bu yola çıktığımızda aynı vaatte bulunduk. Projelerin hazırlanmasından ihale sürecinin başlatılmasına kadar 3 yılı aşkın bir süre geçti. Görev süremizin son yıllarına gelmemize rağmen projemizden vazgeçmedik. Çünkü biz bu halka ‘Muş’un alt yapısını sil baştan yenileyeceğiz’ diye söz vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek üzere imkan veren Rabbime sonsuz şükürler olsun. Geçen yıl başlattığımız alt yapı projesi kapsamında önemli güzergahlardaki çalışmaları tamamladık. Döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Yer altı hatları yenilenen cadde ve sokaklarımızın üst yapısını yapıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızın da tamamlanması ile Muş’u modern bir görünüme kavuşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının devamında belediyenin diğer hizmetleri hakkında misafirlerini bilgilendirdi.