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11 Ekim 2018 Perşembe 16:20

Başkan Asya, halkla iç içe olmayı sürdürüyor

Günün büyük bir kısmını çalışma alanlarında projeleri takip etmekle geçiren Belediye Başkanı Feyat Asya, bu sırada esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini de dinlemeyi ihmal etmiyor.Üst yapı çalışmalarının büyük bir kısmının...

Başkan Asya, halkla iç içe olmayı sürdürüyor
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Günün büyük bir kısmını çalışma alanlarında projeleri takip etmekle geçiren Belediye Başkanı Feyat Asya, bu sırada esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini de dinlemeyi ihmal etmiyor.

Üst yapı çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığı Atatürk Bulvarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, o güzergâhtaki esnafları da ziyaret etti. Başkan Asya, Muş için önemli bir proje olan üst yapı projesinin sıkıntılarına katlandıkları için esnaflara ve yoldan geçen vatandaşlara teşekkür etti. Muş Belediyesi tarafından şehrin dört bir yanında yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Hemen hemen her gün çalışma alanlarına giden Başkan Asya, yapılanları yerinde incelerken, projenin gidişatı ile ilgili yetkililerden bilgi alıyor. Son olarak çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı ikinci kademe asfalt hazırlığının yapıldığı Atatürk Bulvarındaki esnafları ziyaret eden Başkan Asya, talep ve önerilerini dinledi. Yol güzergâhındaki işletmeleri tek tek ziyaret eden Başkan Asya, esnaflara duyarlılıkları için teşekkür ederek destek istedi.

Cadde üzerinde vatandaşların yoğunlukta olduğu kahvelere de giden Başkan Asya, alt yapı ve üst yapı projeleri ile ilgili bilgi verdi. Şehrin 23 bölgesinde belediyenin çalışmalarının olduğunu hatırlatan Başkan Asya, sezon başında uygulamaya başlanan Atatürk Bulvarı-İstasyon Caddesi Çevre Düzenleme projesinde sona yaklaştıklarını ifade etti. Belediye meydanından Hükümet Konağına kadar ikinci kat asfalt hazırlığına başlandığını belirten Başkan Asya, hafta sonunda söz konusu çalışmayı tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Asya, bu süreçte ortaya çıkan aksiliklerden vatandaşların etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kazı çalışmalarından dolayı ister istemez bazı sıkıntıların yaşandığını belirten Başkan Asya, tüm olumsuzluklara rağmen vatandaşların desteğini hep hissettiklerini aktardı. Üst yapı çalışmalarının etap etap uygulandığını ifade eden Başkan Asya, çalışmaların tamamlandığı bölgelerde projenin güzelliğinin ortaya çıktığını söyledi. Birinci kat asfalt çalışması ile kaldırımların büyük bir bölümünün yapıldığını belirten Başkan Asya, önümüzdeki günlerde ikinci ve üçüncü kat asfaltın da döküleceğini sözlerine ekledi.
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