Başkan Asya, “Meltem’le Zirvedekiler” programına konuk oldu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kanal 7 Avrupa kanalında yayınlanan “Meltem’le Zirvedekiler” programına konuk olup, 4,5 yılda yapılan hizmetlerle ilgili izleyicileri bilgilendirdi.

"Meltemle Zirvedekiler" programının yapımcısı ve sunucusu Meltem Dikici’nin sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş’a kazandırılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Muş’un kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anımsatan Başkan Asya; “Muş, Sultan Alparslan’ın şanı ve şerefi ile yücelmiş, büyük alimlerim ilmi ile kemale eren bir şehirdir. Geçmişten aldığımız güçle yine barışın, kardeşliğin ve sevginin şehri olmaya devam ediyoruz. Bu vesile ile huzurlu ilimizi olduğu gibi tanıtmak için çalışıyoruz” dedi.

Belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgi veren Başkan Asya, “Göreve başlar başlamaz kısa, orta ve uzun vadede programlar yaparak çalışmalarımıza başladık. Canlı hayvan pazarı, sebze ve meyve hali, sokak hayvanları geçici bakımevi ve rehabilitasyon merkezi, tıbbi atık ve sterilizasyon merkezi gibi ihtiyaç duyulan tesisleri kısa bir sürede yaparak hizmete açtık. 46 bin metrekare olan yeşil alan kapasitesini yaptığımız çalışmalar sonucunda hedefimiz olan 400 bin metrekareye ulaşmaya yaklaştık. İlimizin her iki yakasında bulunan derelerin ıslahı için bir program yaptık. Karni Deresi olarak adlandırdığımız kısımda 90 bin metrekarelik bir kompleks kurduk. İki yıllık çalışmanın neticesinde tüm vatandaşlarımızın faydalanabileceği bir dinlenme alanı oluşturduk. Lale Vadisi Parkı olarak isimlendirdiğimiz bölgede de tüm çalışmaları tamamlayarak hizmete sunduk. Aynı şekilde her mahallemize bir park yapmak üzere projeler yaptık. Bu kapsamda 7 park yaparak çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına sunduk ve yeni parklar yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

2 bilgi evini yaparak hizmete sunduklarını ifade eden Başkan Asya, "Çocuklarımızın bilgiye ulaşmalarını kolaylaştırmak, gençlerimizin istihdamını kolaylaştıracak faaliyetlere öncülük etmek ve bayan kardeşlerimizin de faydalanabileceği kurslar düzenlemek üzere ‘Bilgi Evi’ projesini hazırladık. Yaklaşık 3 ay önce ilimizin 2 mahallesinde yaptığımız bilgi evlerinin açılışını gerçekleştirdik. Şu an toplumun her kesimi bu tesislerimizden faydalanıyor. Öğrencilerimiz geç saatlere kadar güvenli bir ortamda ders çalışabiliyor. Aynı şekilde buralarda birçok etkinliğe ev sahipliği yaparak önemli bir eksiği gidermiş olduk. Diğer mahallelerimizde de bu projemizi uygulamak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Farklı iki mahallemizde yapılmak üzere 2 projemizi de ihale ettik ve bu çalışma sezonu ile birlikte uygulamaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Muş’un en önemli projesi olan altyapı projesini başlattıklarını söyleyen Başkan Asya, “İlimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yeniliyoruz. Bununla beraber doğalgaz ve telekomünikasyon hatlarının da düzenli bir şekilde yer altına alınması için paydaş kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Önemli bir kısmının tamamlandığı projenin ardından üst yapı çalışmalarımızı başlatıyoruz. Özellikle bu yıl üst yapı ağırlıklı bir program belirleyerek, alt yapı döşemesi tamamlanan cadde ve sokakları yenileyerek modern bir görünüme kavuşturuyoruz" diye konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının devamında görev süresi içerisinde yapılan birçok proje hakkında özet bilgiler verdi.