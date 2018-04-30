Başkan Asya, Milletvekili Aday Adayı Al’ı makamında ağırladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, birçok ilde valilik görevi yapan ve 24 Haziran seçimlerinde AK Parti Muş Milletvekili Aday Adayı olan Kerem Al’ı makamında ağırladı.AK Parti Muş Milletvekili Aday Adayı Kerem Al, Muş Belediyesini ziyaret...

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, birçok ilde valilik görevi yapan ve 24 Haziran seçimlerinde AK Parti Muş Milletvekili Aday Adayı olan Kerem Al’ı makamında ağırladı.

AK Parti Muş Milletvekili Aday Adayı Kerem Al, Muş Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Feyat Asya, misafirine tarihi hizmet binasını gezdirerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Uzun yıllar İçişleri Bakanlığında görev yaptıktan sonra Bayburt, Aydın ve Osmaniye illerinde valilik görevlerinde bulunduğunu söyleyen Kerem Al, 24 Haziran seçimleri için Muş’tan aday adaylığını bıraktığını belirtti. Bugüne kadar bürokrat olarak çeşitli kademelerde hizmet ettiğini kaydeden Al, bundan sonra da Muş ve Muş halkı için çalışmak istediğini ifade etti.

Başkan Asya da, herkesin ortak paydasının Muş olduğunu belirterek, 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerin Muş’un, bölgenin ve ülkenin hayrına vesile olmasını diledi. Başkan Asya, aday adayı Al’ın girmiş olduğu yolda muvaffak olması temennisinde de bulundu.