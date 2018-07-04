Başkan Asya, ‘Sokak Sağlıklaştırması’ projesini anlattı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Gap Diyarbakır Radyosuna katılarak, Erzurum ve Bitlis caddelerine yapılacak olan ‘Sokak Sağlıklaştırması’ projesi ile ilgili açıklamalarda bulunduSunuculuğunu Tuba Bezirgan’ın yaptığı ‘Yöremizden’...

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Gap Diyarbakır Radyosuna katılarak, Erzurum ve Bitlis caddelerine yapılacak olan ‘Sokak Sağlıklaştırması’ projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu

Sunuculuğunu Tuba Bezirgan’ın yaptığı ‘Yöremizden’ adlı programa canlı telefon bağlantısı ile katılan Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni projeler ve belediyenin genel faaliyetleri hakkında bilgi verdi. TRT Gap Diyarbakır Radyosu yönetimine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Asya, Muş Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da ihtiyaç duyulan önemli hizmetler hayata geçirdiklerini kaydetti.

Muş’un kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını anımsatan Başkan Asya, “Köklü ve şanlı bir geçmişe sahip ilimizi medeniyet kodları üzerine yeniden inşa etmek üzere çalışmalar yapıyoruz. Altyapı ve üstyapı çalışmalarımızın yanı sıra tarihi bölgelerimizin de çehresini değiştirmek üzere projeler hazırlıyoruz. Erzurum ve Bitlis caddesi olarak bilinen tarihi çarşımızda da bu kapsamda ‘Sokak Sağlıklaştırması’ projesi hazırladık. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde bu projemizi başlatıyoruz” dedi. Şehrin tarihi çarşısı olarak bilinen bölgeyi, uygulayacakları projeyle yeniden canlandıracaklarını belirten Başkan Asya, bu sayede turizmde de ciddi bir hareketlilik olacağını söyledi. Yaklaşık 180 yapının cephelerinin tek tip giydirileceğini belirten Başkan Asya, yol ve kaldırımlarında tarihi dokuya yakışır bir şekilde doğal taşlarla kaplanacağını kaydetti. Söz konusu yolların trafiğe kapatılacağını da vurgulayan Başkan Asya, yapılacak çalışmaların sonunda tarihi Muş çarşısının ziyaretçilerin uğrak yeri haline gelmesini umut ettiklerini sözlerine ekledi.

Muş’un önemli tarihi değerlerinin Yukarı Çarşı mevkiinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Asya, bu tarihi yapıların gün yüzüne çıkması için ‘Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe’ projesini hazırladıklarını ve bunu sağlıklaştırma projesi ile bütünleştirerek şehri cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Projenin şehrin ekonomisine ve turizmine ciddi katkılar sağlayacağının altını çizen Başkan Asya, esnafların işletmelerini güncelleyerek daha iyi kazanç elde edebileceklerini ifade etti. Başkan Asya, “İlimizin tarihi dokularının yer aldığı ve Muş açısından hala cazipliğini koruyan Alaattin Bey Camii, Hacı Şeref Camii, Ulu Camii, Yıldızlı Han, Karasu Hamamı, Müştakbaba ve Zemzemin türbeleri, Minare Mahallesi’nde yer almakta olup, etrafından oluşan köhne ve betonarme yapılar içerisinde kaybolmaya yüz tutmaktadır. Muş’un tarihi değerlerini ortaya çıkarmak ve bulundukları bölgeye giden Erzurum Caddesi ve etrafında bulunan Bitlis Caddesi, 135. ve 136. sokaklarının cephe ve yol sağlıklaştırmalarının yapılarak tarihi değerlerimizin bulunduğu bölgeyi daha cazip hale planlıyoruz. Burada uygulayacağımız proje ile hem tarihi değerlerimizin gün yüzüne çıkmasını sağlayacağız hem de yöresel ürünlerin pazarlanabileceği bir ortam oluşturacağız. Projemizin bir başka gerekçesi de tarihi çarşının canlanmasıyla turistik faaliyetlerde artışların sağlanarak turizm sektörü paydaşlarının kapasiteleri ve işlevselliğinde artışlar sağlamaktır. Bugünlerde başlatacağımız projeyi kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Asya, konuşmasının devamında belediyenin genel çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.