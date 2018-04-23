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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:55

Başkan Asya, terminal inşaatında incelemelerde bulundu

Muş Belediyesinin en önemli projeleri arasında yer alan yeni şehirlerarası terminal inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.Muş-Bingöl karayolu üzerinde yapılan şehirlerarası otobüs terminalinin yapım işi sürüyor. Belediye Başkanı Feyat Asya,...

Başkan Asya, terminal inşaatında incelemelerde bulundu
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Muş Belediyesinin en önemli projeleri arasında yer alan yeni şehirlerarası terminal inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Muş-Bingöl karayolu üzerinde yapılan şehirlerarası otobüs terminalinin yapım işi sürüyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Yeni bir terminal binasını Muş halkının hizmetine sunmak için uzun uğraşlar veren Başkan Feyat Asya, vaat edilen bir projeyi daha hayata geçiriyor. 22 bin metrekare alan üzerine yapılan terminalin yaklaşık 8 bin metrekaresi ana hizmet binası olarak planlanıyor. 16 adet bilet satış acentesinin bulunduğu yeni terminal projesinde; kargo, PTT, internet merkezi, emanet, fast food, kafeterya, büfe, makine ikmal binası bulunuyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyenin teknik personelleri ile yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Şehirlerarası otobüs terminalinin kent görünümü için önemli olduğunu belirten Başkan Asya, “Mevcut terminalin ihtiyaca cevap vermediğini ve yeni bir terminal binasının kurulması gerektiğini her platformda dile getirdik. Bunu gerçekleştireceğimize dair söz verdik. Allah’a şükürler olsun ki geçen yıl ihale sürecinin tamamladığımız projemiz bu yıl gün yüzüne çıktı. Muş-Bingöl karayolu üzerinde bulunan 22 bin metrekare alan üzerine uygulanan şehirlerarası terminalin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yüklenici firma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Mevsim şartlarından dolayı yapım işi yaklaşık 2 yıl olarak belirlendi. Allah’ın izniyle tesisimizi bu yıl tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Yeni binamızda tüm ayrıntıları göz önünde bulundurarak projelendirdik. 8 bin metrekaresi ana hizmet binası olacak olan terminalde; 16 adet bilet satış acentesi, yaklaşık 20 adet iş yeri de farklı sektörlerden hizmet verecek. Bu eserimizin tamamlanması ile mevcut terminal binamızın çevresindeki yoğunluk da ortadan kalkmış olacak. Bugün söz verdiğimiz projeleri hayata geçirerek vatandaşlarımızın karşısına çıkmak bizim için en büyük mutluluktur. Bizler görev süremiz içerisinde halkımıza hizmetkarlık konusunda gereğini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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