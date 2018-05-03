Başkan Asya, TRT GAP Radyosuna konuştu

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TRT Gap Diyarbakır Radyosuna katılarak, yapımına başlanan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sunuculuğunu Aslı Hocaoğlu’nun yaptığı ‘Yöremizden’ adlı programa canlı telefon bağlantısı ile katılan Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni projeler ve belediyenin genel faaliyetleri hakkında bilgi verdi. TRT Gap Diyarbakır Radyosu yönetimine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Asya, Muş Belediyesi olarak alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel alanda da ihtiyaç duyulan önemli hizmetler hayata geçirdiklerini kaydetti.

Bu kapsamda Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi projelerini de uygulamaya aldıklarını ifade eden Başkan Asya, “İlimizde Eski Astsubay Gazinosu olarak bilinen alana ve Yeşilyurt Mahallesi’ne birer tane kadın kültür merkezi yapıyoruz. Proje hazırlama çalışmaları tamamlandı. Astsubay Gazinosunun yerine yapılacak olan tesisin önümüzdeki günlerde temel atma töreni yapılacak. Burayı hayırsever bir işadamı hemşehrimizin katkıları ile yapıyoruz. Bu projelerimiz ile tamamen kadınlara yönelik faaliyetlerin yapılacağı bir ortam oluşturuyoruz. İçinde spor salonu, konferans salonu ve dersliklerin bulunduğu tesislerde kadınların beklentilerine cevap verecek şekilde dizayn yapılıyor” dedi.

Kadınların sosyalleşmesi adına bu projenin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, “Kadınların bir araya gelerek ortak aktivitelerde yer almalarını sağlıyoruz. Bununla beraber geçen yıl bilgi evlerimizde başlattığımız okuma yazma seferberliğini burada daha aktif bir şekilde gerçekleştirme fırsatı bulacağız. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde ülke genelinde yapılan bu etkinliği ilimizde de yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde kadınların meslek edinmelerini kolaylaştıran kursları bu tesislerde vermeyi planlıyoruz. Kısaca kadınların dinini, diyanetini ve dünyasını daha iyi kavrayabilmesi için imkan oluşturuyoruz. İnşallah bu tesislerimizi 26 Ağustos’a kadar tamamlayarak hizmete sunacağız” diye konuştu.

Başkan Asya, belediyenin genel çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.