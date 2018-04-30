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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:32

Başkan Asya’dan 1 Mayıs Mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm emekçilerin bayramını kutladı.1 Mayıs’ın barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulunan Başkan Feyat Asya mesajında,...

Başkan Asya'dan 1 Mayıs Mesajı
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında tüm emekçilerin bayramını kutladı.

1 Mayıs’ın barış, huzur ve bayram havasında geçmesi temennisinde bulunan Başkan Feyat Asya mesajında, “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün toplumsal barışa, insanlar arasındaki işbirliği ve iş bölümüne dayalı sosyal dayanışmanın geliştirilmesine vesile olmasını diliyorum. Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen ve bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Allah’ın izniyle bu kültürümüzü var olduğumuz müddetçe devam ettireceğiz” dedi.

Mesajında AK Parti hükümetleri döneminde çalışma hayatında yapılan reformlara dikkat çeken Başkan Asya, “Hükümetimiz, çalışanların hakkının verilmesi noktasında ciddi çalışmalar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Vatandaşların onurlu bir şekilde yaşamaları için gerekli düzenlemeleri yapan devlet büyüklerimiz insan odaklı faaliyetleri ile milletinin yanında olmuştur. Bizler de bu anlayışla kendi yerelimizde çalışanlarımızı sahipleniyoruz. ‘İşçinin ücretini alın teri kurumadan ödeyiniz’ diyen Resulullah’ın ümmeti olarak çalışanlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması noktasında gerekli desteği veriyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin, bölgemizin ve ilimizin kalkınmasında önemli bir rol üstlenen tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü tebrik eder, aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmelerini dilerim” ifadelerini kullandı.
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