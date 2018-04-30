MUŞ:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:22

Başkan Asya’dan ‘Berat Kandili’ mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan’ın habercisi olan Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Asya, mesajında, “Bütün İslam âleminin sabırsızlıkla beklediği, 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmamızın habercisi...

Başkan Asya'dan ‘Berat Kandili' mesajı
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan’ın habercisi olan Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, “Bütün İslam âleminin sabırsızlıkla beklediği, 11 ayın sultanı Ramazan ayına kavuşmamızın habercisi olan Berat Kandili’ne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Berat gecesinin, bağışlanma gecesi olduğunun bilincine vararak, hayatımızla ilgili bir muhasebe yapıp, tövbe etmeli ve Rabbimizin mağfiretinin doruk noktaya çıktığı bu geceyi en güzel şekilde ihya etmeliyiz. Böylesi manevi derinliği yüksek olan gecelerde Yüce Yaradan’ın ilahi mesajına kulak verip, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) üstün ahlakını kendimize örnek almalıyız” dedi.

Berat kelimesinin “temize çıkma, arınma” anlamına geldiğini anımsatan Başkan Asya, “İbadet ve dualarımızla Allah’a yaklaştığımız Berat Kandili’nin gönül dünyamızı temizlemek için bir fırsattır. Bu kutlu gecede birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirelim. Kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak büyüklerimizden hayır duaları alalım. Bu mübarek gecede; ülkemiz, ilimiz ve tüm Müslümanlar için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle bütün İslâm âleminin Berat Kandili’ni kutlar, insanlığa barış ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.
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