Başkan Asya’dan esnafa teşekkür ziyareti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Zafer Mahallesi İstasyon Caddesi güzergahındaki esnafı ziyaret edip, çalışmalar hakkında kendilerini bilgilendirerek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kentin içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şehrin birçok bölgesinde kazı ve döşeme çalışması yapan ekipler, projenin bir an önce tamamlanması için özverili bir çalışma sergiliyorlar. Hemen hemen her gün çalışma alanlarına giden Başkan Asya, yerinde incelemeler yaparak, projenin gidişatı ile ilgili yetkililerden bilgi alıyor. Son olarak Zafer Mahallesi’ndeki çalışmalarını inceleyen Başkan Asya, esnafı da ziyaret ihmal etmedi. Yol güzergahındaki işletmeleri tek tek ziyaret eden Başkan Asya, esnafa duyarlılıkları için teşekkür ederek, destek istedi. Başkan Asya, ziyaretler sırasında karşılaştığı Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı Muharrem Yıldız ve Zafer Mahallesi Muhtarı Buryettin Alkan ile çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu

Altyapı projesi kapsamında başlatılan çalışmalarda önemli bir mesafe kat ettiklerini ifade eden Başkan Asya, bu süreçte ortaya çıkan aksiliklerden vatandaşların etkilenmemesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Kazı çalışmalarından dolayı ister istemez yolların tahrip olacağını ve buna bağlı olarak toz, dumanın artacağını belirten Başkan Asya, itfaiye ekiplerinin 7/24 esasına göre sulama yaptığına dikkat çekti. Başkan Asya, “Muş’umuzun geleceği için çok önemli olan bir projeyi başlattık. Şehrimizin en büyük sorununa köklü çözüm üretiyoruz. Bu sıkıntılı ve zor işe el atarken önce Allah’a sonra halkımıza güvendik. Tabi bu süreçte ister istemez bazı zorluklarla karşılaşacağımızı beyan ettik. Vatandaşlarımızın da desteği ile bu önemli hizmeti başarıya ulaştıracağız. Yaklaşık bir aydır çalışma sezonunu yeniden başlattık. Esnaf kardeşlerimiz bu çalışmalardan illaki etkileniyorlar. Ancak bu çalışmaların tamamlanması ile yıllarca sorunsuz bir hayat süreceğimizi unutmayalım. İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve Zabıta Müdürlüğümüz bünyesindeki ekipler, trafiği kontrol etme noktasında sürekli sahadalar. Aynı şekilde itfaiye ekiplerimiz, kazı çalışmalarından dolayı ortaya çıkan tozu, dumanı engellemek için sürekli sulama yapıyor. Söz konusu çalışmalar tamamlandıktan sonra üst yapı projemizi başlatarak şehrimizin çehresini değiştireceğiz. Dolayısıyla bu önemli hizmeti sunarken, halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Allah’ın izniyle halkımızla el ele vererek altyapı projesini sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız” dedi.