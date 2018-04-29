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29 Nisan 2018 Pazar 14:23

Başkan Asya’dan kurtuluş mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Asya, kurtuluş günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği...

Başkan Asya'dan kurtuluş mesajı
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya, kurtuluş günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’ya, Malazgirt Zaferi’yle tarihe adını yazdıran Muş’un, düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıldönümünü coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. Başkan Asya, "Milletimiz vatan sevgisi ve bağımsızlık inancından taviz vermeden ordusuyla tek yürek, tek vücut olmanın verdiği güçle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek hürriyetine sahip çıkmıştır. Milletçe şehitlerimizin bize bıraktıkları kutsal emaneti şükranla dolu bir şuurla korumak ve daha yükseklere taşımaktaki kararımız her geçen gün artmaktadır. Tarihimizdeki zaferler, bir bütün olarak birbirinin devamıdır. Bu toprağın insanları olarak, tarihin her devrinde kahramanlık destanları yazdık ve bu toprakları hep birlikte vatan edindik. İnancımızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle, tarih boyunca eşsiz zaferler kazandık. Anadolu’nun bizden başka hiç kimseye vatan olamayacağını sayısız kere ispat ettik. Unutulmamalıdır ki, topraklarımıza göz diken işgalcilere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesi, tarih yolculuğumuzdaki şeref levhalarımızdır. Bütün olumsuzluklara rağmen ecdadımız, tarihte eşine az rastlanan kahramanlık örnekleri göstererek bağımsızlığına sahip çıktı. Bugün kendilerini büyük bir gururla yad ettiğimiz o aziz ve asil ecdadımız, yiğitçe direnerek bu toprakları bizim için ebedi yurt haline getirdi. Bu duygu ve düşüncelerle, Muş’un düşman işgalinden kurtarılışının 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anarken, içinde bulunduğumuz mübarek ayların barışın, huzurun müjdecisi olmasına ve gönül coğrafyamızda yaşanan sıkıntıların son bulmasına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum" dedi.
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