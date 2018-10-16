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16 Ekim 2018 Salı 17:30

Bulanık’ta kız çocukları okula kazandırılıyor

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Sarı, kız çocuklarını okula kazandırmak için ev ev dolaşarak ailelerle görüştü.Bulanık Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Sarı, beraberindeki Rehber Öğretmeni Begüm Arı...

Bulanık'ta kız çocukları okula kazandırılıyor
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MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Sarı, kız çocuklarını okula kazandırmak için ev ev dolaşarak ailelerle görüştü.

Bulanık Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Sarı, beraberindeki Rehber Öğretmeni Begüm Arı ve Kurganlı Köyü Muhtarı Şemsettin Darğun ile Kurganlı köyündeki okula gitmeyen kız çocukları için ev ziyaretinde bulundu. Kız çocuklarını okula kazandırmak için çalışan Sarı, farkındalığı artırmak amacıyla bir proje başlattıklarını belirterek, kız çocuklarının okullaştırılması konusunda ailelerle tek tek görüştüklerini kaydetti. Muzaffer Sarı, “Müdür yardımcılarımız, rehber öğretmenlerimiz olarak aile ziyaretlerine gidiyoruz. Kız çocuklarının okula gönderilmeleri konusunda ikna çalışmaları yürütüyoruz. Tek tek ikna turlarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bulanık Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Begüm Arı ise, kız öğrencilerinin okula gönderilmesi yönünde aileleri teşvik ettiklerini belirterek, “Babalar genellikle büyük şehirlere çalışmaya gidiyorlar. Bu yüzden annelere daha çok görev düşüyor. Anneleri hedef aldık. Çocukların okullu olmalarındaki faydaları üzerine annelerle konuştuk. Kız çocuklarını yeniden okullaştırmak amacıyla köy köy dolaşarak aileleri ikna çalışmaları yaptık’’ şeklinde konuştu.
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