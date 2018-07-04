MUŞ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:48

Bulanık’ta kömür dağıtımı

Muş’un Bulanık ilçesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi 6 bin aileye kömür dağıtımı yapılmaya başlandı.Bulanık Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının inceleme raporları neticesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi 6 bin aileye, toplam...

Bulanık'ta kömür dağıtımı
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Muş’un Bulanık ilçesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi 6 bin aileye kömür dağıtımı yapılmaya başlandı.

Bulanık Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının inceleme raporları neticesinde tespit edilen ihtiyaç sahibi 6 bin aileye, toplam 9 bin ton kömür dağıtılacak. Dağıtımına başlanılan kömür yardımları, ailelere evlerinde teslim ediliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının tespit ettiği ailelere Bulanık Kaymakamı ve Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan’ın talimatıyla kış mevsimine girilmeden kömürleri dağıtılmaya başlandı.
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