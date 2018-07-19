MUŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Temmuz 2018 Perşembe 18:16

Bulanık’ta mobil kesimhanenin açılışı yapıldı

DAP Bölge Kalkınma İdaresinin finansal desteği ile Muş’un Bulanık Belediyesi tarafından yaptırılan mobil kesimhanenin açılışı törenle yapıldı.Kültür Mahallesi’ndeki hayvan pazarı yanında yapılan modern kesimhaneden çıkacak etlerin...

Bulanık'ta mobil kesimhanenin açılışı yapıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

DAP Bölge Kalkınma İdaresinin finansal desteği ile Muş’un Bulanık Belediyesi tarafından yaptırılan mobil kesimhanenin açılışı törenle yapıldı.

Kültür Mahallesi’ndeki hayvan pazarı yanında yapılan modern kesimhaneden çıkacak etlerin hijyenik ve güvenilir şekilde vatandaşların sofralarına ulaştırılması hedefleniyor. Mobil kesimhanenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Bulanık’a hayırlı olmasını diledi.

Mobil kesimhane hakkında bilgi veren belediye personeli veteriner Ahmet Aysel ise, "Hayvanlar, tam otomatik sistemle hijyenik ortamda kesilecek ve parçalanacak. Kesimhane içinde veteriner ile personel odası, soğuk hava deposu, otomatik kesim, parçalama, soyma, deri ve hayvan bekleme üniteleri bulunuyor. Günlük 45 adet küçükbaş ve 15 adet büyükbaş hayvanının kesimi yapılabilir. Soğuk hava deposunda muhafaza edilen etler daha sonra nakil edilerek sofralara hazır bir hale getirilecek" dedi.

Açılışa AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, STK temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku