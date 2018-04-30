Cinayet zanlıları 23 yıl sonra yakalandı

Muş’ta 1995 yılında iki köy arasında çıkan kavgayla ilgili haklarında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" bulunan 2 şahıs, 23 yıl sonra yakalandı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, 28 Mayıs 1995 tarihinde Muş merkez Sürügüden ve Boyuncuk köyleri arasında meydana gelen "kasten öldürme" olayı nedeniyle haklarında "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" bulunan iki şahsın Boyuncuk ve Kırköy köylerinde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" denildi.