MUŞ:
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16 Ekim 2018 Salı 13:50

Çocuklar dağ bayır gezerek alıç topladı

Muş’ta okuldan arda kalan boş zamanlarını fırsata çeviren köy çocukları, dağ bayır gezerek okul öğretmenleri, arkadaşları ve akrabaları için poşetler dolusu alıç topladılar.Muş merkeze bağlı Karabey köyünün Kamış mezrasında...

Çocuklar dağ bayır gezerek alıç topladı
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Muş’ta okuldan arda kalan boş zamanlarını fırsata çeviren köy çocukları, dağ bayır gezerek okul öğretmenleri, arkadaşları ve akrabaları için poşetler dolusu alıç topladılar.

Muş merkeze bağlı Karabey köyünün Kamış mezrasında yaşayan çocuklar, dağ bayır gezerek kırsal kesimlerde kendiliğinden yetişen ve kış mevsiminin habercisi olarak bilinin alıçları topladılar. Dikenli ve toplanması zor olan alıçları öğretmen, akraba ve aileleri için dağ bayır gezerek toplayan çocuklar, sırtlarındaki alıç dolusu poşet ve çuvallarla evlerine dönmenin mutluluğunu yaşadılar.

Birlik, beraberlik ve neşe içerisinde alıç ağacından meyveleri toplayan çocuklar, bir birlerine yardım ederek çuval ve poşetlerini doldurdular.

Alıç toplayan çocuklardan Ceylan Demir, “Akrabalarımıza, arkadaşlarımıza ve okuldaki öğretmenlerimize alıç toplamak için buraya geldik. Herkes alıç meyvesini çok merak ediyordu. Bizde onlar için buraya alıç toplamaya geldik” dedi.

Alıç yememiş ve tadını merak eden arkadaşları için alıç toplamaya geldiğini söyleyen Berfin Demir ise, “Herkes alıç meyvesini çok seviyor. Bazı arkadaşlarımız daha önce hiç yememişler. Bizler burada topladıklarımızı götürüp onlara vereceğiz” şeklinde konuştu.

Ayrıca topladıkları alıçların satışını yaptıklarını da söyleyen Demir, “Kendimize harçlık çıkaracağız. Kalemimizi, defterimizi alacağız” diye konuştu.
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