DAKA Yönetim Kurulu Muş’ta toplandı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2018 yılı 4’üncü toplantısı Muş Valiliğinde gerçekleşti.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili ve DAKA Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Ustaoğlu başkanlığında Muş Valisi Aziz Yıldırım, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, DAKA Genel Sekteri Halil İbrahim Güray, DAKA birim başkanları ve il yatırım destek ofisi koordinatörlerinin katılımlarıyla düzenlenen toplantıya; Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile Hakkâri İl Genel Meclis Başkanı Gülüzar İliş ve Hakkâri Ticaret Sanayi Odası Başkanı Servet Taş ise video konferans sistemiyle katıldı.

Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu’nun başkanlığında devam etti. Vali Ustaoğlu, “Bugün dönem başkanlığımda DAKA Yönetim Kurulumuzun 2018 yılı 4’üncü toplantısını gerçekleştiriyoruz. Bu toplantımızda 2 Ocak 2018 tarihinde ilan edilen ve değerlendirme süreçleri tamamlanan 6 milyon TL bütçeli ‘Çocuk ve Gençlerin Kalkınmaya Entegrasyonu Mali Destek Programı’ ve 2018 yılı içinde açılan yeni bir destek mekanizması olan ‘Fizibilite Desteği Programı’ kapsamında alınmış başvurular ve çeşitli fuarlara katılım ile ilgili hususları görüşeceğiz. Bunun yanı sıra gündemimizde olmamasına rağmen iyi bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonu ve otoritesinde gerçekleşen IPA-II kapsamında yer alan ‘Rekabetçi Sektörler Programı’na Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı olarak sunulan yaklaşık olarak 9.3 milyon Euro’ya tekabül eden ‘Ortak Kullanım Atölyeleri (ORTKA)’ projesi 29 Haziran 2018 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından kabul görmüştür. 9,3 milyon Euro (50 milyon TL) bütçeli projenin yaklaşık 7.5 milyonu Avrupa Birliği bütçesinden, 1.8 milyonu ise ulusal bütçemizden karşılanacaktır. Proje kapsamında Bitlis ve Muş organize sanayi bölgelerimiz ile Van Erciş Küçük Sanayi Sitemize birer adet ortak kullanım atölyesi kurulacaktır. Kurulacak ortak kullanım atölyelerinde işletmelerimizin kendi sermayeleri ile alamadıkları büyük bütçeli makine ve ekipmanlar alınarak üreticilerimizin ortak kullanımına sunulacak, ayrıca üreticilerimizin satış, pazarlama, dış ticaret ve teknik konularda kendilerini geliştirmeleri ve kurumsallaşmaları sağlanacaktır.

Bu yolla üreticilerimiz daha modern makinelerle üretim yapabilecek, daha fazla kazanacak, daha fazla istihdam sağlayacak, bölgemize ve ülkemize daha fazla katkı sunacak ve en nihayetinde ekonomimiz güçlenecektir. Bu atölyelerimiz aynı zamanda üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde ve meslek liselerinde okuyan öğrenciler için de adeta birer laboratuvar niteliğinde olacaklardır. Toplantının genelde ülkemize ve bölgemize, özelde illerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

ORTKA Projesi lansmanının önümüzdeki günlerde yapılacağı bilgisinin verildiği toplantı, gündem maddelerinin de görüşülmesiyle sona erdi.