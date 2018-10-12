MUŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

12 Ekim 2018 Cuma 16:17

DAKA’dan ‘100 Köy 100 Proje Fikri’ çalışması

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Muş Yatırım Destek Ofisi, beşeri sermayenin ve proje kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında Muş merkeze bağlı 97 köyü ziyaret ederek eğitimler verdi.“100 Köy 100 Proje Fikri”...

DAKA'dan ‘100 Köy 100 Proje Fikri' çalışması
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Muş Yatırım Destek Ofisi, beşeri sermayenin ve proje kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması kapsamında Muş merkeze bağlı 97 köyü ziyaret ederek eğitimler verdi.

“100 Köy 100 Proje Fikri” faaliyeti kapsamında Muş Muhtarlar Derneği ile birlikte 97 köyden 850 lise mezununa proje ve girişimcilik eğitimleri verildi. Projenin uygulama sürecinde başta Muş Valisi Aziz Yıldırım olmak üzere DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Muş Muhtarlar Derneği Başkanı Turan Süme ve yönetiminin yanı sıra Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü de tüm köylerde sosyoekonomik analiz anketleri yaparak projeye destek verdi.

Proje kapsamında muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan, 1 Mart 2018 tarihi itibariyle başladıkları projenin 1. etabını 20 Nisan 2018 tarihinde bitirdiklerini, 2. etabında muhtarlarla değerlendirme toplantısı yapıp diğer çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi. Toplantıda 3 ve 4. etaplar hakkında bilgiler veren Özkan, projenin 3. etabında her köyden bir kişiye detaylı eğitim verileceğini, 4. etabında ise ön plana çıkan 100 proje fikrinin bağımsız değerlendiriciler tarafından inceleneceğini ve istihdam, sosyal içerme, katma değer yönünden ilk 3’e giren projelere ödül verileceğini belirtti.

“100 Köy 100 Proje Fikri” faaliyeti ile her köyden bir lise mezununun basit düzeyde proje yazabilmesi, hangi proje için nereye başvurması gerektiğini öğrenebilmesi, 100 proje fikrinin ortaya çıkarılması ve fikirlerin projelendirilmesi, köylerin sosyoekonomik durumlarının saptanması, yakın mesafedeki köylerin ortak proje ekipleri kurması ve ortak projeler yapabilmesi ile birlikte kamu kaynaklarının daha etkin ve nitelikli kullanılması amaçlanıyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku