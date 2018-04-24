Gazi ve şehit yakınları Karadeniz gezisine gönderildi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şubesi tarafından gazi ve şehit aileleri, 5 günlük Karadeniz gezisine gönderildi.Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin’in katkılarıyla düzenlenen gezi projesi ile...

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şubesi tarafından gazi ve şehit aileleri, 5 günlük Karadeniz gezisine gönderildi.

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin’in katkılarıyla düzenlenen gezi projesi ile gaziler, gazi ve şehit aileleri, 5 gün boyunca Rize, Trabzon ve Ordu illerini gezecek. Bugün yola çıkan aileler, Karadeniz Bölgesindeki tarihi ve turistik yerleri ziyaret etme fırsatı bulacak.

Düzenlenen gezi ile Karadeniz’e gidecek olan gazi eşi Şükran Taş, "Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Trabzon, Rize ve Ordu’ya 5 günlük bir gezimiz var. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Muş Şube Başkanı Zeki Aktaş ise, Doğu Anadolu Bölgesindeki şehit ailelerini ve gazileri; Karadeniz’deki şehit aileleri ve gazilerle, kültürel yerler ve tarihi eserlerle buluşturmak için yola çıkacaklarını belirterek, “Vakfımızın yapmış olduğu bu geziye, Varto Belediyesinin katkılarıyla çıkacağız. Bu gezide katkısı olan başta Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin’e ve emeği geçenlere teşekkür ederim. İnşallah güzel bir köprü kuracağız. Doğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz arasındaki gönül köprümüzü böyle bir proje ile daha da güçlendirmiş olacağız. İnşallah bugün yola çıkıp, 5 gün boyunca Rize, Trabzon ve Ordu gezimiz olacaktır. 5 günün sonunda kısmet olursa Muş ilimize geri geleceğiz" ifadelerini kullandı.