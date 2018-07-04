Güven ailesinin yaptırdığı Kur’an kursu yardım bekliyor

Muş’un Malazgirt ilçesinde hayırsever Güven ailesi tarafından yaptırılan Kur’an kursu, vatandaşların yardımlarını bekliyor.

Malazgirt ilçesinin köklü ailelerinden Güven ailesinin büyükleri tarafından 2015 yılında Selçuklu Mahallesi’nde inşaatına başlanılan 100 yatılı öğrenci kapasiteli kız Kur’an kursu inşaatında sona gelindi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kerem ve İhsan Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdurrahman Güven, “Güven ailesinin bir ferdi olarak, bu şahane eseri ilçemize kazandırdığımız için çok onurlu ve gururluyuz. Ailemize ait Selçuklu Mahallesi’nde Malazgirt manzaralı çok değerli bir arsamız vardı. Bu arsa üzerinde 100 kişinin yatılı kalabileceği modern bir Kur’an kursu inşa etmek istedik. Çok şükür, Kur’an kursu inşaatımızın yüzde 70’ini aile bireylerimiz ile karşıladık. Güven ailesi fertleri, Diyanet İşleri Bakanlığı, Malazgirt Kaymakamlığı, il ve ilçe müftülüğümüz ve çok değerli Malazgirtli iş adamlarımızdan gelen yardımlarla kendi arsamız üzerinde bu yaptığımız Kur’an kursu inşaatı çok şükür bitme aşamasına geldi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah yaptıkları yardımları kabul etsin. Kerem ve İhsan Yardımlaşma Derneğine gelen yardımlar ile ancak bu kadarını yapabildik. Kur’an kursumuzun ince işçilik dediğimiz kısımları kaldı. Kapı ve pencere eksimiz var. İçeride öğrencilerin yatıp kalkması için mobilya, mutfak malzemeleri, büro malzemeleri, kalorifer petekleri, yani daha birçok malzemeye ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Beklediklerinden daha fazla masraf olduğunu dile getiren Güven, “Biz bu Kur’an kursunu yaparken hiçbir fedakârlıktan kaçınmadık. Tüm maddi imkânlarımızı seferber ettik. Ebeveynlerimizden bize intikal eden yaklaşık değeri 200 bin TL olan arsayı Türkiye Diyanet Vakfına bağışladık, şimdiye kadar 300 bin TL aile içinde topladık. 80 bin TL Diyanet Vakfı desteği oldu. Tam faaliyete geçmesi için 220 bin TL’ye daha ihtiyaç var. 100 öğrenci kapasiteli yatılı hafızlık yetiştirme Kur’an kursu siz hayırseverlerden yardım bekliyor. Hayırsever vatandaşlara sesleniyoruz. Bu yaptırdığımız Kur’an kursu tamamıyla Türkiye Diyanet Vakfına bağışlanmıştır. Burada hocalar atanacak, öğrenciler öğrenim görecektir. Bu Kur’an kursunda 100 kız evladımız Kur’an ilmi alacak. İbadetlerini yapacaklar. Bu da ilçemizde güzel şeylerin bir başlangıcı olur inşallah. Yaptırdığımız bu Kur’an kursuna bir tuğla da siz değerli iş adamlarımızdan olsun istiyoruz" diye konuştu.