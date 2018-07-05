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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:46

Hasköy Kaymakam Vekili Karakurt göreve başladı

Muş’un Hasköy Kaymakamlığı görevini yürüten Ahmet Özkan’ın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından kaymakamlık görevine vekaleten Ökkeş Furkan...

Hasköy Kaymakam Vekili Karakurt göreve başladı
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Muş’un Hasköy Kaymakamlığı görevini yürüten Ahmet Özkan’ın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından kaymakamlık görevine vekaleten Ökkeş Furkan Karakurt getirildi.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün oluru ile ilçe kaymakam vekilliğine atanan Ökkeş Furkan Karakurt, yeni görevine başladı.
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