Muş’un Hasköy Kaymakamlığı görevini yürüten Ahmet Özkan’ın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından kaymakamlık görevine vekaleten Ökkeş Furkan Karakurt getirildi.İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün oluru ile ilçe kaymakam vekilliğine atanan Ökkeş Furkan Karakurt, yeni görevine başladı.
Hasköy Kaymakam Vekili Karakurt göreve başladı
Muş’un Hasköy Kaymakamlığı görevini yürüten Ahmet Özkan’ın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından kaymakamlık görevine vekaleten Ökkeş Furkan...