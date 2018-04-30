Hayvan hırsızı şüphelisi gözaltına alındı

Muş’ta jandarma ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan bir kişi, hayvan hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulanık ilçesinde 28 Nisan 2018 tarihinde Erentepe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Yemişen köyü bölgesinde icra edilen “ani yol kontrol devriyesi” esnasında ‘dur’ ihtarına uymayan bir aracın kaçması sonucu, jandarma ekipleri tarafından Dereiçi köyünde yakalandığı belirtildi. Açıklamada, “Araçta yapılan aramada, sürücünün ekiplere yakalanmamak için iki adet büyükbaş hayvanı Akçaarmut köyünde araçtan indirdiği tespit edilmiş ve yapılan incelemede iki büyükbaş hayvanın Erzurum Hınıs ilçesi Göller köyünde çalındığı tespit edilmiştir. İki büyükbaş hayvan sahibine teslim edilirken, olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alınmış ve bir şüpheli şahsın da yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir. Duyarlı vatandaşlarımızın her türlü ihbarları emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracaktır" ifadeleri kullanıldı.