MUŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:05

İmam Hatip Lisesinde Görsel Sanatlar sergisi açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesi Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından görsel sanatlar sergisi açıldı.Okul binasında gerçekleştirilen sergi açılışına Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Garnizon...

İmam Hatip Lisesinde Görsel Sanatlar sergisi açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muş’un Malazgirt ilçesi Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından görsel sanatlar sergisi açıldı.

Okul binasında gerçekleştirilen sergi açılışına Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Osman Ateş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, ilçe Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ali Özcan, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Okulun Görsel Sanatlar Öğretmenleri gözetiminde 5., 6., 7., 8. ve 9. sınıf öğrencilerinin ünlü ressamların resimlerinin reprodüksiyonlarından esinlenerek tual,yağlı ve akrilik boya tekniği kullanarak yaptığı yaklaşık 500 eserin bulunduğu sergiyi gezen davetliler, eserler hakkında öğrencilerden bilgi aldılar. Sergi hakkında bilgi veren Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı Sevil Kırlı, insanların duygularını, düşüncelerini ve olayları beceri ve düş gücü kurarak ifade etme araçlarından biri olan resmin, diğer sanat dalları gibi tarih boyunca var olduğunu belirterek, “Görsel sanatlar dersi maalesef bizim ülkemizde hep geri planda kalmış. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye’mizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözü ile aslında sanatın ne kadar önemli olduğunu dile getirmeye çalışmıştır. Diğer teorik dersler kadar görsel sanatlar dersinin de ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza yansıtmaya çalıştık. Burada aslında çocuklar sadece resim yapmayı öğrenmediler. Sanatçıların nasıl bir hayatı olduğunu ve ülkemizdeki ünlü resim sanatçılarını da öğrenmiş oldular“ dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku