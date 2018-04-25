İmam Hatip Lisesinde Görsel Sanatlar sergisi açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesi Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından görsel sanatlar sergisi açıldı.

Okul binasında gerçekleştirilen sergi açılışına Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Osman Ateş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, ilçe Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Ali Özcan, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Okulun Görsel Sanatlar Öğretmenleri gözetiminde 5., 6., 7., 8. ve 9. sınıf öğrencilerinin ünlü ressamların resimlerinin reprodüksiyonlarından esinlenerek tual,yağlı ve akrilik boya tekniği kullanarak yaptığı yaklaşık 500 eserin bulunduğu sergiyi gezen davetliler, eserler hakkında öğrencilerden bilgi aldılar. Sergi hakkında bilgi veren Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı Sevil Kırlı, insanların duygularını, düşüncelerini ve olayları beceri ve düş gücü kurarak ifade etme araçlarından biri olan resmin, diğer sanat dalları gibi tarih boyunca var olduğunu belirterek, “Görsel sanatlar dersi maalesef bizim ülkemizde hep geri planda kalmış. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Türkiye’mizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözü ile aslında sanatın ne kadar önemli olduğunu dile getirmeye çalışmıştır. Diğer teorik dersler kadar görsel sanatlar dersinin de ne kadar önemli olduğunu çocuklarımıza yansıtmaya çalıştık. Burada aslında çocuklar sadece resim yapmayı öğrenmediler. Sanatçıların nasıl bir hayatı olduğunu ve ülkemizdeki ünlü resim sanatçılarını da öğrenmiş oldular“ dedi.