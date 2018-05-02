Kadın Girişimciler kahvaltıda bir araya geldi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü tarafından “Kırsal Kalkınmada Kadın Eli” başlığı altında düzenlenen kahvaltı programında, kentteki kadın girişimciler bir araya geldi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörlüğü tarafından “Kırsal Kalkınmada Kadın Eli” başlığı altında düzenlenen kahvaltı programında, TKDK Muş İl Koordinatörlüğünden daha önce proje desteği almış kadın girişimciler ile IPARD II 3. çağrı ilanında proje başvurusunda bulunan kadın girişimciler bir araya geldi. Kadın girişimcilerin yanı sıra düzenlenen kahvaltı programına Muş Valisi Aziz Yıldırım ve eşi Selma Yıldırım da katıldı.

Kahvaltı programında konuşan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Muş İl Koordinatörü Beytullah Uygur, “Kırsalda yatırımların ve istihdamın artırılması yanında, kadınların ekonomik hayata katılımını da kendisine amaç edinmiştir. Bu amacını projelerin değerlendirilmesinde ciddi önem arz eden sıralama kriterlerinde 100 puan üzerinden 101 tedbirinde 10 puan, 302 tedbirinde 15 puan vermek suretiyle genç ve kadın girişimcilerin projesini öne çıkarmakta ve pozitif ayrımcılık sağlamaktadır. Gerçekleştirilen tanıtım toplantılarında ve programlarda da kadın girişimcilere sağlanan avantajların üzerinde ehemmiyetle durularak kadın yatırımcılar bilgilendirilmiş ve proje sunmaya teşvik edilmiştir” dedi.

Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, kadınlara pek çok konuda pozitif ayrımcılık yapıldığını belirterek, “TKDK’nın sunmuş olduğu Avrupa projelerinden IPARD I, IPARD II alt bileşenleriyle bugün üçüncüsü ilana çıktı. Bunlarla beraber yaklaşık 200 milyon civarında bir kredilendirme söz konusu. Devletimiz şunu söylüyor; ‘yeter ki çalışın, ben bunun karşılığında sizlere bütün kapıları açıyorum, önünüze halılar seriyorum.’ Önemli olan üretime katılabilmek ve bir yerden, bir ülkede, bir ekonomide hakikatten bir gelişme bekleniyorsa, bunun kadınlarımız olmadan olması mümkün değil” diye konuştu.

“Her konuda destek olan bir kadın vardır”

Her erkeğin arkasında bir kadının desteğinin var olduğunu belirten Vali Yıldırım, “Pek çok yerde belki öne çıkmıyor kadınlarımız, ama bizler hepimiz biliyoruz ki mutlaka çalışan erkeğin önde görülen, vitrinde görülen erkeğin arkasında mutlaka ve mutlaka onu destekleyen, ona her konuda destek olan bir kadın vardır. Burada görüyoruz ki kadınlarımız doğrudan doğruya öne çıkmışlar, vitrinde kendileri var ve bu üretimleri, bu girişimcilikleriyle kendileri yapabiliyorlar. ‘Biz bu cesarete, bu üretkenliğe, bu çalışkanlığa sahibiz’ diyorlar. Ben hepinizi tebrik ediyorum. Hakikatten çok büyük bir cesaret, çok büyük bir kendine güven, çok büyük bir medeni cesaret sizlerdeki. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Çıktığınız bu kutlu yolculukta da hepinize başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından kahvaltı programı, hatıra fotoğrafının çekinilmesiyle sona erdi.