Kaymakam Kaçmaz’dan Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.Kaymakam Erkan Kaçmaz, mesai saatinin başlaması ile birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek, Müdür Kuzeycan...

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakam Erkan Kaçmaz, mesai saatinin başlaması ile birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek, Müdür Kuzeycan Yılmaz ve çalışan personelle bir araya geldi. Kurum binasında incelmelerde bulunarak ve ilçedeki mevcut Küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı ile tarımsal ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaçmaz, “Varto ilçesine atanmamdan dolayı kurumları tanımak ve kurumların yaptıkları ve yapacakları hizmetler konusunda gerekli çalışmaların hızlandırılması hususunda hem ziyaretlerimizi hem de denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün binasında incelemelerde bulunduk. Çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Çalışanlarımızın daha etkin bir çalışma yapmaları konusunda gerekli talimatları verdim. Çalışanlarımıza başarılar dilerim” dedi.