MUŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 12:18

Kaymakam Kaçmaz’dan Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.Kaymakam Erkan Kaçmaz, mesai saatinin başlaması ile birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek, Müdür Kuzeycan...

Kaymakam Kaçmaz'dan Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaymakam Erkan Kaçmaz, mesai saatinin başlaması ile birlikte Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünü ziyaret ederek, Müdür Kuzeycan Yılmaz ve çalışan personelle bir araya geldi. Kurum binasında incelmelerde bulunarak ve ilçedeki mevcut Küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı ile tarımsal ve hayvancılık alanında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaçmaz, “Varto ilçesine atanmamdan dolayı kurumları tanımak ve kurumların yaptıkları ve yapacakları hizmetler konusunda gerekli çalışmaların hızlandırılması hususunda hem ziyaretlerimizi hem de denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün de Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün binasında incelemelerde bulunduk. Çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Çalışanlarımızın daha etkin bir çalışma yapmaları konusunda gerekli talimatları verdim. Çalışanlarımıza başarılar dilerim” dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku