Kitap okumak için sokağa aktılar

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ‘Muş Geleneksel Kitap Okuma Günü (OKU-MUŞ)’ etkinliği kapsamında binlerce öğrenci, protokol üyeleriyle caddede kitap okudu.

İstasyon Caddesi üzerinde yoğun bir katılımla düzenlenen okuma etkinliğine öğrenciler ve öğretmenlerin yanı sıra; Muş Valisi Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ile vatandaşlar katıldı. “OKU-MUŞ” programının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, “Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde gelen şartlarından biri yine okumaktır. Bu kapsamda Muş Valiliği, Muş Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde başlattığımız bu projemizle geleceğimizi inşa etmeyi hedef almaktayız” dedi.

Belediye Başkanı Feyat Asya ise, etkinliğin önemine değinerek, “Tamamen sosyal medya ve internet müptelası olduğumuz bir dönemde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bu güzelliklerle dolu etkinliği umarım fayda getirecektir. Bu bizlere de örnek teşkil edecektir. Çünkü okumadan sadece sosyal medyada okuduğumuz sloganlarla hiçbir şekilde bir derinliğimizin olmadığını, bir altyapının olmadığını ve kitap okumadan bir ayrıcalık sahibi olmayacağımızı bizler biliyoruz, sizlerin de bilmenizi istiyoruz” şeklinde konuştu.

Muş Valisi Aziz Yıldırım da, kitap okumanın boş zaman faaliyeti olmadığını söyleyerek, “Kitap okumak için mutlaka zaman ayırmak gerekir. Çünkü kitap okumak insanı geliştirir, hafızayı geliştirir. Kitap okumak, anlayışı geliştirir. Kitap okumak, kendi dünyamızdan farklı dünyalar olduğunun da farkına varmamıza sebep olur. Bunun için mutlaka ve mutlaka kitap okumak durumundayız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Vali Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya ve İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, İstasyon Caddesi boyunca kaldırımda kitap okuyan öğrencileri selamlayarak, yakın ilgi gösterdiler.