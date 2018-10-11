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11 Ekim 2018 Perşembe 10:45

Kızılay heyetinden Kaymakam Kaçmaz’a ziyaret

Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar ve Kızılay Muş Şube Başkanı ve Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz’ı makamında ziyaret etti.Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar ve Kızılay...

Kızılay heyetinden Kaymakam Kaçmaz'a ziyaret
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Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar ve Kızılay Muş Şube Başkanı ve Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz’ı makamında ziyaret etti.

Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet İşgüzar ve Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, beraberindeki Kızılay Varto Temsilcisi Nail Baba ile Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz’ı ziyaret ederek, ilçede yapılması gereken konular hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Konu ile ilgili olarak gazetecilere açıklamalarda bulunan Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, “Göreve yeni başlamam nedeniyle Kızılay heyetimiz hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Kızılayla ilgili olarak Varto ilçemiz için neler yapılabilinir konusunda istişaremiz oldu. Bu işi hep elbirliği ve gönül birliği ile yürüteceğiz. Kendilerine ilçe için yapılacak konular üzerinde durulması gerektiğini ve Varto ilçemizde yaşanan 1966 depremini hatırlatarak, olası afetlerde Kızılayın desteklerinin acil sağlanması yönünde gerekli tedbirlerin alınmasını istedik. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.
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