Kuş ölümleri ‘kuşkonmaz’ ile engelleniyor

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürlüğü, kuş göçleri ve tarım alanlarının ekim ve biçimi zamanında kuşların elektrik şebekesine temas ederek ölmesini önlemek amacıyla kuşkonmaz montaj çalışması başlattı.

Kentte tarıma dayalı ekim yapılan bölgelerdeki elektrik direkleri, kuşkonmaz montajı ve orta gerilim izolasyon çalışması ile daha güvenli hale getiriliyor. Konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan VEDAŞ Muş İşletme Müdürü Özcan Gök, il genelinde 154 personel ve 8 ekiple çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Yaz aylarında kuş çarpmalarını önlemek adına ekipler tarafından hatlara kuşların konmasını engelleyecek şekilde traverslere kuş konmaz montajı yaptıklarını aktaran Gök, "Özellikle kuş çarpmalarına yaz aylarında ve ekin biçme döneminde sıkça rastlamaktayız. Ekiplerimiz bu çalışmayla inşallah yaz aylarındaki geçici arızalara sebebiyet veren kuş çarpmalarının da önüne geçmiş olacak. Sayısal olarak bu yıl yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar il genelinde 3 bin metre orta gerilim izolasyonu yaptırdık, direklere traversler taktık ve hedefimiz 4 bin metreye ulaşmak. Şu anda bu çalışmalarımız muhtelif şebekelerimizde devam ediyor. Çalışmalarımız öncelikli ekin alanlarda yapılmaktadır. Kuş çarpmaları genelde mesnet tip hatlarımızda meydana gelmektedir. Yaptığımız çalışmalarla hem kuşların çarparak telef olmasını önlemek hem de oluşabilecek kesintilerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.