Lale Vadisi Parkı açılışı ertelendi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Lale Vadisi Parkı açılış töreninin Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Muş Belediyesinin Karni Deresi Rekreasyon Projesi kapsamında yapım çalışmaları tamamlanan Lale Vadisi Parkı için 30 Nisan 2018 Pazartesi günü saat 13.00’te gerçekleştirilecek olan açılış töreni, Bakanlar Kurulu toplantısı ve Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın aynı tarihteki programlarına denk gelmesi nedeniyle ertelendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Lale Vadisi Parkı açılış töreninin Bakanlar Kurulu toplantısına denk gelmesi nedeniyle ertelendiğini anımsatarak, "Ani değişiklik dolayısıyla açılışımızı ileri bir tarihe ertelemek durumunda kaldık. Açılımıza teşrif edecek olan Başbakan Yardımcımız Fikri Işık ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın programları ve Bakanlar Kurulu toplantısı, açılışımızla aynı güne denk geldiği için programımızı erteleme kararı aldık. Açılış programımız ile ilgili ilerleyen günlerde uygun bir gün seçerek, Muş’a yakışır bir açılış gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.