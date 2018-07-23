MUŞ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:42

Leylekler köyün sembolü haline geldi

Muş’un Korkut ilçesindeki bir köyde elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler, köy sakinlerinin ilgilerini üzerlerine topladılar.

Leylekler köyün sembolü haline geldi
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Muş’un Korkut ilçesindeki bir köyde elektrik direklerinin üzerine yuva yapan leylekler, köy sakinlerinin ilgilerini üzerlerine topladılar.

Kapılı köyündeki elektrik direkleri üzerine yuva yapan leylekler, köylüler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Uzun yıllardır leyleklerin köylerindeki elektrik direklerinin üzerine yuva yaptığını söyleyen Vehbi Gör, direkler üzerine yaptığı yuvalarda konaklayan leyleklerin yaşamlarını yılın belli dönemlerinde köy içerisinde sürdürdüklerini belirtti. Leyleklerin adeta köyün sembolü haline geldiğini ifade eden Gör, leyleklerle iç içe yaşamaya alıştıklarını kaydetti Gör, “Leylekler için önemli bir beslenme alanı olan Muş Ovası’ndan geçen Karasu Nehri’nin yakın olması ve yuva kuracak ağaçların yoğunluğu nedeniyle her yıl yüzlerce leylek köyümüzü tercih etmektedir” diye konuştu.

Leylekleri yakından takip eden Cihat Çelikel adlı çocuk ise, "Yavru leylekler her gün uçmak için annelerinin gözetiminde adeta antrenman yapıyor. Köyümüzde çok sayıda leylek yuvası var. Yavru leylekler burada uçmayı öğreniyor. Biz de onları izliyoruz. Zaman zaman yere düşüp tekrar uçtuklarını görüyoruz. Köylülerin ilgisini çekiyor” dedi.
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