Malazgirt ilçesi inşaat alanına döndü

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile birlikte son bir yıl içerisinde önemli gelişmelerin yaşandığı ilçe adeta inşaat alanına döndü.Uzun yıllar belediye hizmetlerinden nasibini alamadığı...

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ile birlikte son bir yıl içerisinde önemli gelişmelerin yaşandığı ilçe adeta inşaat alanına döndü.

Uzun yıllar belediye hizmetlerinden nasibini alamadığı için birçok ilçeye oranla gelişemediği gözlenen Türkiye’nin şanlı tarihine sahip Malazgirt ilçesi, tarihinin en verimli yıllarını yaşıyor. İnsan odaklı çalışmalarıyla halkın sevgisini kazanan Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı’nın göreve gelmesiyle birlikte, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki gelişim ve hareketlilik göze çarpıyor.

İlçeye girişte kötü görüntü oluşturan direkler Belediye Başkan Vekili Kırlı’nın talimatları ile Türk bayrakları ile süslendirilirken, bu direklerin gece aydınlatılması için de leb lambalar taktırıldı.

Malazgirt Belediyesi ve İller Bankası desteği ile yürütülen alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kanalizasyon ve içme suyu hattı, asfaltlama, parke taş yol yapımı, kaldırım ve peyzaj düzenlemeleri, park yapımları, okul bahçelerinin düzenlemeleri, sağlık ocakları, Gençlik Spor Kompleksi, bina tadilatları, Milli Park alanı ve içindeki yollar gibi çok sayıda çalışma Malazgirt Belediyesi tarafından aynı anda yürütülüyor.

Yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade eden Malazgirt halkı, her fırsatta emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ederken, Malazgirt Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı da, günün büyük bir kısmını çalışmaları denetleyerek geçiriyor. Zaman zaman işçilere yardım eden Başkan Vekili Kırlı, yetkililerden bilgiler alıyor ve işlerin hızlandırılması için çaba gösteriyor.

Yapımı devam eden çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Vekili Kırlı, yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakan Binalı Yıldırım’a, İller Bankası yetkililerine teşekkür ederek, “Malazgirt’te çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İlçemiz 20 bin nüfusa sahip. 12 mahallemiz var. İlçe merkezimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Yıllardır ilçenin en büyük sorunu olan altyapı ve kanalizasyon sorununu Malazgirt Belediyemiz ile İller Bankası birlikte çözüyor. Altyapı ile kanalizasyon çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kanalizasyon hatları çalışmalarımız ile ilçemiz bir şantiye alanına dönmüş durumda. Milli Park için yol yapım çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hükümetimiz tarafından devam eden devlet yatırımlarımız var ilçemizde. Yeni devlet hastanemiz için çalışmalar devam ediyor. İlçemize yeni okullar yapılacak. Daha önce okul pansiyonu olarak kullanılan binayı yıkıp yerine gençlik merkezi yapıyoruz. Çarşı merkezinde söktüğümüz parke taşlarını okul bahçelerine kullanarak geri dönüşüm sağlıyoruz. Danışmentgazi Mahallemizde sağlık ocağı yapımı başladı. Malazgirt’in her köşesinde belediye olarak çalışıyoruz. Yeni parklar oluşturuyoruz. Yeni yaşam alanlarını halkımızın hizmetini sunuyoruz. Tabi ki bu çalışmalarda en büyük destekçimiz hükümetimiz. Valimiz Aziz Yıldırım, Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek ve tüm emeği geçenlere, Malazgirt halkı adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

İlçe sakinleri ise, yıllardır taş üstüne taş bırakılmayan ilçede son bir yıldır her alan çalışma yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.