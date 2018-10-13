MUŞ:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 08:48

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç’tan köy ziyareti

Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, köy ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.Malazgirt ilçesinin en uzak köylerinden olan Kızılyusuf köyünü ziyaret eden Tahsin Kılıç, köy muhtarı...

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç'tan köy ziyareti
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Muş’un Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, köy ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Malazgirt ilçesinin en uzak köylerinden olan Kızılyusuf köyünü ziyaret eden Tahsin Kılıç, köy muhtarı ve köy halkıyla bir araya geldi. Köy ziyaretlerine önem verdiklerini vurgulayan Kılıç, “Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar’ın talimatları doğrultusunda köylerimizi ziyaret ediyoruz. İlçemiz kırsalında çiftçilik ve hayvancılık durumunu değerlendirmek amacıyla başlattığımız köy gezilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü durağımızda Süphan Dağı eteklerinde yer alan Kızılyusuf köyümüz oldu. Bu köyümüzün de nüfus, çiftçilik, besicilik ve yaşam imkanları gibi durumlarını değerlendirdik. Devletimizin çiftçilerimize uyguladığı programlar ve projeler konusunda sağlanılan imkânların değerlendirilmesi hususunda bilgiler sunduk. Köyümüzde çiftçilik yapan vatandaşlarımız mazot ve gübre desteklerinin artırılmasını istiyorlar" diye konuştu.

Kızılyusuf Köyü Muhtarı Cavit Kubay ise, Başkan Kılıç’ın ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ziraat Odası Başkanımız Tahsin Kılıç, köyümüze gelerek biz çiftçilerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sıkıntılarımıza çözün bulunması için gerekli tüm çalışmayı yapacağını belirtti. Kendisine köyümde yaşayan herkes adına teşekkür ediyorum” dedi.
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