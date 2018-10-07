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07 Ekim 2018 Pazar 12:40

Malazgirtli iş adamından sporculara malzeme desteği

İstanbul’da yaşayan Malazgirtli iş adamı Ayhan Sarıyıldız, amatör ligde oynayan Muş’un Malazgirt ilçesinin güzide takımı 1071 Malazgirt Spor için yaptırdığı formaları sporculara dağıtıldı.Sporcuların maç ve antrenmanlarda kullanmaları...

Malazgirtli iş adamından sporculara malzeme desteği
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İstanbul’da yaşayan Malazgirtli iş adamı Ayhan Sarıyıldız, amatör ligde oynayan Muş’un Malazgirt ilçesinin güzide takımı 1071 Malazgirt Spor için yaptırdığı formaları sporculara dağıtıldı.

Sporcuların maç ve antrenmanlarda kullanmaları için gönderilen malzemeler, Malazgirt Şehir Stadında düzenlenen programla sporculara dağıtıldı. 1071 Malazgirt Spor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Sportif Direktör Kasım Bölüm, kuruldukları günden bu yana ilk kez böyle ciddi bir malzeme desteği aldıklarını belirterek, "İş adamız Ayhan Sarıyıldız, Malazgirtli gençlerimizi unutmayarak yağmurluk, forma, top, eşofman ve bir kulübün ihtiyaç duyabileceği bütün araç gereçleri göndererek bizleri sevindirmiştir. Bugün malzemelerin dağıtımında burada bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz. Bu desteğin diğer iş adamlarına da örnek olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Programa katılamayarak mesaj gönderen iş adamı Sarıyıldız İnşaat firması sahibi Ayhan Sarılyıldız ise, gençleri sporla buluşturmak için sadece futbola değil, sporun her branşına sahip çıkıp, destek olduklarını belirterek, gençlerin ve çocukların sporla buluşması, sosyalleşmesi, fiziksel ve ruhsal olarak gelişmesi için büyük çaba içerisinde olduklarını bildirdi.
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