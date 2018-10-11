Malazgirt’te öğretmenler toplantısı

Muş’un Malazgirt ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğretmenler toplantısı yapıldı.

Malazgirt Öğretmenevinin konferans salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ilk ve ortaöğretimde görev alan öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, görev yapacak öğretmenlerin başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmeleri amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu yeni müfredat programının başarılı bir şekilde uygulanacağını vurgulayan Kaya, "Geçen yıl başarı sıralamasında üst sıralarda olan okullarımızdaki tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum. Başarı sıralamasında ilçe ortalamasının altında bulunan öğretmenleri de uyarmak istiyorum" dedi.

Başarıya ulaşamamak için hiçbir mazeretin olmadığını belirten Kaya, "Okullarımızda fiziki şartlar, araç gereç, ekipman olarak gayet iyi durumdayız. Yeni atanan branş öğretmenlerimizle birlikte daha da güçlendik. Hep birlikte ilçemizde eğitim düzeyini en üst seviyeye çıkaracağız. Bu sorumluluk bilinciyle başarılı bir eğitim yılı geçirmeniz dileğimle hepinize şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, toplantıya katılan öğretmenlere yeni müfredat programı ve uygulamalar hakkında bilgi verildi.