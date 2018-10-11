MUŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 10:36

Malazgirt’te öğretmenler toplantısı

Muş’un Malazgirt ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğretmenler toplantısı yapıldı.Malazgirt Öğretmenevinin konferans salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ilk ve ortaöğretimde görev...

Malazgirt'te öğretmenler toplantısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muş’un Malazgirt ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğretmenler toplantısı yapıldı.

Malazgirt Öğretmenevinin konferans salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, ilk ve ortaöğretimde görev alan öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, görev yapacak öğretmenlerin başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmeleri amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu yeni müfredat programının başarılı bir şekilde uygulanacağını vurgulayan Kaya, "Geçen yıl başarı sıralamasında üst sıralarda olan okullarımızdaki tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum. Başarı sıralamasında ilçe ortalamasının altında bulunan öğretmenleri de uyarmak istiyorum" dedi.

Başarıya ulaşamamak için hiçbir mazeretin olmadığını belirten Kaya, "Okullarımızda fiziki şartlar, araç gereç, ekipman olarak gayet iyi durumdayız. Yeni atanan branş öğretmenlerimizle birlikte daha da güçlendik. Hep birlikte ilçemizde eğitim düzeyini en üst seviyeye çıkaracağız. Bu sorumluluk bilinciyle başarılı bir eğitim yılı geçirmeniz dileğimle hepinize şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, toplantıya katılan öğretmenlere yeni müfredat programı ve uygulamalar hakkında bilgi verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku