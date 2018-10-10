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10 Ekim 2018 Çarşamba 09:15

Malazgirt’te okul müdür yardımcıları toplantısı

Muş’un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya başkanlığında okul müdür yardımcıları ile yeni eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. dönemi nedeniyle Malazgirt’teki okul...

Malazgirt'te okul müdür yardımcıları toplantısı
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Muş’un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya başkanlığında okul müdür yardımcıları ile yeni eğitim öğretim yılı değerlendirme toplantısı yapıldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı 1. dönemi nedeniyle Malazgirt’teki okul müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya başkanlığında öğretmenevi toplantı salonunda bir araya geldi. Burada konuşan Müdür Vedat Kaya, eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte şu ana kadar yaptıkları faaliyetleri anlatarak, “2018-2019 eğitim öğretim yılının 1. dönemine girdiğimiz bugünlerde okullarımızda yapacaklarınıza dikkat etmeliyiz. Müdür yardımcılığı yapığınız okullarınızda açılış yoklama, mesaiye riayet, okul ve pansiyon temizliği, öğrenci devamsızlıkları ve veli ziyaretleri, MEBBİS, MEİS ve e-okul işlemleri (bilgi güncellemeleri), tasarruf tedbirleri, dönem sonu iş ve işlemleri, TEFBİS işlemleri, ders dışı egzersizleri, destekleme ve yetiştirme kursları, yarışmalar, okullarda yapılan etkinliklerin bilgi verilmesi, okul brifinglerinin hazırlanması, okul sağlığı ve güvenliği, okul kütüphanelerinde kitapların kontrolü ve takiplerine dikkat etmeliyiz. Bu saydığım bilgileri okul müdürlerinizle istişare halinde olup düzenli bir şekilde takip etmezi ve uygulamanız lazım. Bugünkü toplantımıza katılım sağlayan tüm okul müdür yardımcılarıma teşekkür ediyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.
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