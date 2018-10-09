Malazgirt’te tarım kredi kooperatifi bürosu açıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde tarım kredi kooperatifi hizmet bürosu törenle açıldı.

Bulanık Tarım Kredi Kooperatifi Malazgirt Hizmet Bürosu açılışına Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Müdürü Mustafa Altınok, Tarım Kredi Malatya Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Yılmaz, Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ve tarım kredi kooperatifleri başkanları, STK temsilciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan Malatya Bölge Müdürü Mustafa Altınok, Malazgirt gibi tarihi bir ilçede tarım kredi kooperatiflerinin hizmet bürosunun açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Altınok, “Malazgirt ilçemizde hizmet bürosu açmanın mutluğunu yaşıyoruz. Malazgirt ilçesinin en büyük geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu biliyoruz. Üreticilerimize hizmet için buradayız. Buradaki üreticilerin ve bunlar için gerekli olan tüm bitkisel ve hayvansal girdilerin sağlanması için buradayız. Bin 400 kilometrekare yüzölçümü olan Malazgirt ilçemizde, köyleriyle birlikte 52 bin 606 nüfusu mevcut. Türkiye’nin birçok yerinde tarım kredi kooperatifi hizmet bürosu açılmazken, Malazgirt ilçesinde açılması çok büyük bir şanstır. Bizler yönetim kurulu olarak bu tarihi ilçeye bir hizmet bürosu açtık. Şimdi bu kooperatifin büyümesi ve bu ilçede kalıcı olması tamamıyla siz çiftçi kardeşlerimizin gelip buraya kayıtlarını yapması ile devam edecektir. Tarihi Malazgirt ilçemiz çiftçilerine hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tarım Kredi Malatya Bölge Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Haşim Yılmaz ise, Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olarak üreticilerin her türlü tarımsal girdi ihtiyacını karşılamaya devam edeceklerini söyledi. Özellikle sözleşmeli üretim konusunda daha aktif olacaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, üreticinin mahsulünün nihai tüketiciye ulaşmasında tarım kredi ailesi olarak yanlarında olduklarının altını çizdi.

Muş Tarım ve Orman Mehmet Aydın da, Tarım Kredi Kooperatifi Malazgirt Hizmet Bürosunun hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Muş ve Bulanık ilçemizde tarım kredi kooperatifi büroları vardı. Bugünde tarihi Malazgirt ilçesinde hizmet bürosunun açılmasını çok önemli buluyoruz. Ben tüm Malazgirtli çiftçilerimiz adına bu hizmet bürosunun açılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç ise, girişimleri sonucu ilçeye büro olduğunu belirterek, “Çok sevinçliyiz, fakat tabelamızda Bulanık Tarım Kredi Kooperatifi Malazgirt Hizmet Bürosu yazıyor. Siz değerli müdürümüzden tek isteğimiz, Malazgirt çiftçisine özel bir büro açmanızdır” diye konuştu.

Malazgirt çiftçisinin açılan kooperatif ile artık rahat nefes alabileceğini dile getiren Kılıç, "Kooperatifimiz, tarımsal girdi temini, kredi, gıda temini, tarım sigortası ve diğer sübvansiyonlar konusunda her zaman çiftçilerimizin yanında olacak. Kooperatifimiz, tarım sektöründe yatırım yapmak isteyen vatandaşları desteklemektedir ve gerekli makine ve alet tedariklerini sağlayacaktır. Çiftçilerimize uygun ve ucuz krediler bulmaya çalışacak ve bankalarla bunları ayarlayacaktır. Tarım işleri ile uğraşan kişilerin haklarını koruyacak ve onları kollayacak. Ben bu kapsamda kooperatifimizin tüm üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olması temenni ediyorum" şeklinde konuştu.