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13 Ekim 2018 Cumartesi 08:51

Milli Eğitim Müdürü Kaya, veli toplantısına katıldı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen veli toplantısına katıldı.Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen 1. dönem veli toplantısına...

Milli Eğitim Müdürü Kaya, veli toplantısına katıldı
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MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen veli toplantısına katıldı.

Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen 1. dönem veli toplantısına Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, milli eğitim şube müdürleri, öğretmen ve öğrenci velileri katıldı. Burada konuşan Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, “Değerli veliler, biz başarının birlikte yakalanacağına inanıyoruz, sizlerin okul çalışmalarına katılması daima bize güç ve kuvvet vermiştir. Okul-veli ilişkisini daha da güçlendirmek benim en önemli çalışma konularım arasındadır. Okullarımız, yavrularınızın hayatında ailesinden sonra katıldığı ilk toplumsal yerdir. Bura sadece başarılması gereken dersler ve sınavlardan ibaret olduğunu düşünmemelisiniz, yavrunuzun okul dönemini en verimli şekilde geçirmesi, ders kazanımlarını yeterli düzeyde almasının yanında size ve öğretmenlerine önemli görevler düşmektedir” ifadelerini kullandı.

Şehit Yusuf Ulaş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine de seslenen Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, “Öğretmen arkadaşlarım, hedefiniz öğrenci, aynı zamanda öğrencinin ailesi de olmalıdır. Okullarımızda eğitimin niteliğini daha da artırmak için okul, aile, öğretmen, öğrenci ile iletişim ve işbirliği çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmalarınız için sizlere de teşekkür ediyorum” dedi.
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