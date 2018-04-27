Miniklerden Mehmetçik Vakfı için kermes

Muş’un Malazgirt ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri, tüm gelirinin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağı bir kermes açtılar.

Okulun girişinde yapılan kermese Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Cumhuriyet Savcısı Taha Uysal, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Osman Ateş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, Hakim Garip Aykanat, İlçe Emniyet Müdürü Uğur İhsan Azap, İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okul müdürleri, öğrenciler, öğrenci velileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Kırlı ve protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan kermese, veliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Elde edilecek gelirin Mehmetçik Vakfına teslim edileceği kermeste satış yapan 4 yaşındaki kızı Zeynep Kırlı’dan alışveriş de yapan Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı, “Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerimize ve çok değerli ailelerine, Mehmetçik Vakfına katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmışlar. Bizler de bu çalışmaları yerinde görüp değerlendirerek takdir ettik. Öğrencilerimize bu çalışmaları yaptıkları için teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Bunun yanı sıra bu küçük yaşta, vatan ve millet sevgisini bu küçücük yüreklere aşılayan anne, baba ve öğretmenleri de ayrıca tebrik ediyorum. Yaşlarının çok üzerinde örnek bir davranış sergileyerek, zihinsel sınırlarının çok üzerinde bir sorumluluk yüklenerek, Mehmetçik Vakfına katkı yapmak istemişlerdir. Bu sorumluluğu üstlenen çocuklarımız için, biz büyüklerin de çok büyük sorumluluk alması gerektiğini düşünüyorum. Büyük zahmetler ile evlerinde hazırladıkları bir birinden lezzetli yiyecekler için, tüm öğrenci ailelerine teşekkür etmek istiyorum. Allah Mehmetçiğimizin her daim yayında olsun" şeklinde konuştu.

Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Evren Bozkurt ise, kermes fikirinin velilerden geldiğini belirterek, “Evlerindeki yüzlerce çeşit yiyecek yaparak buraya getirmişler. Bizde okul olarak onlara tam destek verdik. Gelirin tamamı Mehmetçik Vakfına bağışlanacak. Minik öğrencilerimizin yaşları küçük, ama kalpleri kocaman. Öğrencilerimize, velilerimize, onları yetiştiren ailelerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah yaptığımız bu etkinlik bir farkındalık oluşturur" diye konuştu.