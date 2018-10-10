MŞÜ’deki uygulama laboratuvarı hizmet açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesindeki uygulama laboratuvarı hizmete açıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesindeki, ameliyathane hizmetleri programı kapsamında öğrencilere hizmet verecek olan uygulama laboratuvarının açılışı yapıldı. Düzenlenen açılış törenine Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Genel Sekreter Harun Demir, akademik ve idari birim personelleri ile öğrenciler katıldı.

Kurdele kesimi ile açılışı yapılan uygulama laboratuvarının hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Rektör Polat, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Başbakanlık yaptığı dönemde sözünü verdiği ve yakında yatırım bütçe planına alınması beklenen Eğitim ve Araştırma Hastanesi için üniversitede hazırlık yapıldığını söyledi. Rektör Polat, “Burada öğrenci kardeşlerimiz bizzat uygulamaların içerisinde yararlanacaklar. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılırken üniversitemizde buna hazırlık olmak üzere yapılan işlerden bir tanesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılması. Elhamdülillah bunu açtık. Dolayısıyla bundan sonraki aşama Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilin sağlıkla ilgili, sağlık eğitimi ile ilgili, akademik altyapısı ile ilgili potansiyelinin artırılması. Bu potansiyel arttırıldığı zaman ileride daha iyi müjdeleri ilimize verebiliriz. Bu anlamda meslek yüksekokulundan hem de yüksekokuldan bize gelen talepler her ne olursa bütçe imkânlarımızı biraz zorlayarak diğer yerlerden buraya aktararak yeni yatırımlar yapmaya çalışacağız. İnşallah öğrenci kardeşlerimiz buradan mezun oldukları zaman bizim çoğunlukla şikâyet ettiğimiz kalifiye ara eleman eksikliğini giderecekler” diye konuştu.