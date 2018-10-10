MUŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:34

MŞÜ’deki uygulama laboratuvarı hizmet açıldı

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesindeki uygulama laboratuvarı hizmete açıldı.Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna...

MŞÜ'deki uygulama laboratuvarı hizmet açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesindeki uygulama laboratuvarı hizmete açıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü bünyesindeki, ameliyathane hizmetleri programı kapsamında öğrencilere hizmet verecek olan uygulama laboratuvarının açılışı yapıldı. Düzenlenen açılış törenine Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Genel Sekreter Harun Demir, akademik ve idari birim personelleri ile öğrenciler katıldı.

Kurdele kesimi ile açılışı yapılan uygulama laboratuvarının hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Rektör Polat, TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın Başbakanlık yaptığı dönemde sözünü verdiği ve yakında yatırım bütçe planına alınması beklenen Eğitim ve Araştırma Hastanesi için üniversitede hazırlık yapıldığını söyledi. Rektör Polat, “Burada öğrenci kardeşlerimiz bizzat uygulamaların içerisinde yararlanacaklar. Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılırken üniversitemizde buna hazırlık olmak üzere yapılan işlerden bir tanesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun açılması. Elhamdülillah bunu açtık. Dolayısıyla bundan sonraki aşama Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilin sağlıkla ilgili, sağlık eğitimi ile ilgili, akademik altyapısı ile ilgili potansiyelinin artırılması. Bu potansiyel arttırıldığı zaman ileride daha iyi müjdeleri ilimize verebiliriz. Bu anlamda meslek yüksekokulundan hem de yüksekokuldan bize gelen talepler her ne olursa bütçe imkânlarımızı biraz zorlayarak diğer yerlerden buraya aktararak yeni yatırımlar yapmaya çalışacağız. İnşallah öğrenci kardeşlerimiz buradan mezun oldukları zaman bizim çoğunlukla şikâyet ettiğimiz kalifiye ara eleman eksikliğini giderecekler” diye konuştu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku