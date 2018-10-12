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12 Ekim 2018 Cuma 09:23

Müdür Kaya, öğretmenlerle bir araya geldi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, lise ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya başkanlığında, Malazgirt Öğretmenevinde gerçekleşen...

Müdür Kaya, öğretmenlerle bir araya geldi
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MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, lise ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi.

Malazgirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya başkanlığında, Malazgirt Öğretmenevinde gerçekleşen ilk toplantıda, lise öğretmenleriyle değerlendirme toplantısı yapıldı. Burada konuşan Müdür Kaya, “2018-2019 eğitim öğretim yılında ilçemizin eğitim seviyesini üst düzeye çıkarmak için bir hafta içerisinde tam 7 toplantı yapacağım. Bugün yaptığımız bu toplantı, bu hafta içinde yaptığımız 5. toplantı. Bu toplantımızın âmâcı da geçen yıl yakaladığımız başarıyı devam ettirmek içindir. Çok şükür geçtiğimiz yıl eğitim seviyemizde ciddi bir şekilde yükselme kaydettik. Bu yıl da siz değerli öğretmenlerimizden aynı başarıları bekliyoruz. Malazgirt ilçemizin eğitim çıtasını siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde yükselteceğiz” dedi.

Aynı gün içinde ikinci toplantısını da ortaokullarda görev yapan öğretmenlerle yapan Müdür Kaya, “İlçemize yeni atanan öğretmenler ve ücretli öğretmenlerle de bir araya gelerek değerler, kalite, iyi model olma, proje çalışmaları, mevzuat bilgilendirme, yeni müfredat ve bir önceki yıl yapılan çalışmaların sunumu hakkında toplantılar gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
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