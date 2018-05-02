MUŞ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:07

Muş Belediyesinden ‘ikram aracı’ hizmeti

Muş Belediyesi tarafından özel gün ve etkinliklerde vatandaşların yararlanması için ‘İkram Aracı’ alındı.Bugüne kadar alt ve üst yapı alanında önemli hizmetler yapan Muş Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında da beklentileri karşılamaya...

Muş Belediyesinden ‘ikram aracı' hizmeti
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Muş Belediyesi tarafından özel gün ve etkinliklerde vatandaşların yararlanması için ‘İkram Aracı’ alındı.

Bugüne kadar alt ve üst yapı alanında önemli hizmetler yapan Muş Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında da beklentileri karşılamaya devam ediyor. Muş Belediyesi, vatandaşların yararlanabileceği ikram aracını hizmete sundu. Yeni alınan ‘İkram Aracı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, kurum bünyesine dahil ettikleri mobil aracının önümüzdeki günlerde vatandaşlara ikram hizmeti vermeye başlayacağını söyledi.

Toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Asya, yeni alınan aracın Muş’a ve Muşlulara hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Asya, “Muş Belediyesi olarak ilkleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Yol, kaldırım, park, kanalizasyon ve içme suyu gibi asli görevlerimizin yanı sıra halkımızın sosyal alandaki ihtiyaçlarına da cevap veriyoruz. Bu kapsamda belediyemiz bünyesine mobil ikram aracı aldık. Bu araçla özel gün ve etkinliklerde, Ramazan aylarında veya etkinliklerde halkımıza soğuk-sıcak yiyecek içecek servisi yapılacak. Mobil aracımızda çok sayıda vatandaşımıza aynı anda yiyecek içecek hizmeti verilebilecek. İkram edilecek her türlü soğuk ve sıcak yiyecek-içecekler hijyenik olarak yapılabilecek. Yeni uygulamamızın ilimize ve halkımıza hayırlı olması temennisinde bulunuyorum. İnşallah çok daha güzel hizmetlerle vatandaşlarımızın yanında olacağız" ifadesini kullandı.
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