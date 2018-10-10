Muş Belediyesinin ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi hızla ilerliyor

Muş Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğinde uygulanan ‘Tarihi Çarşı Sokak Sağlıklaştırma’ projesi hızla ilerliyor.

4,5 yıl içinde vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetleri hayata geçiren Muş Belediyesi, önemli bir projeyi daha tamamlama aşamasına getirdi. Yukarı Çarşı olarak tabir edilen ve birçok tarihi yapının yer aldığı Minare Mahallesi Eski Erzurum Caddesi ve bağlantı sokaklarında başlatılan “Muş Tarihi Çarşı Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme İşi” aralıksız devam ediyor. Ağustos ayı sonlarında yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak başlatılan projenin bu sezon içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Proje kapsamında iş yerlerinin dış cephelerine tek tip giydirme yapan ekipler, söz konusu cadde ve sokaklara doğal taş döşemek üzere söküm çalışmalarını tamamladı. Ekiplerin özverili çalışmaları ile devam eden proje, şimdiye kadar uygulanan imalatlarla şekillenmeye başladı.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, tarihi Muş çarşısını yeniden canlandıracaklarını ifade ederek, bu durumun ekonomiye ve turizme yansımasını umut ettiklerini söyledi.

‘Tarihi Muş Çarşısı Sokak Sağlıklaştırma ve Çevre Düzenleme’ projesini DAKA işbirliğinde gerçekleştirdiklerini anımsatan Başkan Feyat Asya, projenin tamamlanması ile esnafın yüzünün güleceğini kaydetti.

Alaattin Bey Camii, Hacı Şeref Camii, Ulu Camii, Yıldızlı Han, Karasu Hamamı, Müştakbaba ve Zemzemin türbesi gibi Muş’un tarihi değerlerinin bulunduğu bölgede yapılan bu çalışmanın önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Asya, söz konusu proje ile Muş’un daha cazip hale geleceğini belirtti. Başkan Asya, “Burada uygulayacağımız proje ile hem tarihi değerlerimizin gün yüzüne çıkmasını sağlayacağız hem de yöresel ürünlerin pazarlanabileceği bir ortam oluşturacağız. Projemizin bir başka gerekçesi de tarihi çarşının canlanmasıyla turistik faaliyetlerde artışların sağlanarak turizm sektörü paydaşlarının kapasiteleri ve işlevselliğinde artışlar sağlamaktır. Bu durum hem ekonomik olarak esnafımıza yansıyacak hem de Muş’a bir katma değer olacağına inanıyoruz. Bir ayı aşkın bir süredir proje uygulanmaya başladı. Şimdiye kadar iş yerlerinin dış cephelerinin sökümleri yapılarak yeni giydirmeler de sona gelindi. Projenin uygulandığı cadde ve sokakların sökümü yapıldı. Önümüzdeki günlerde o yollara doğal taşlar döşenecek. İnşallah planlamamız doğrultusunda projemizi başarılı bir şekilde uygulayarak halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.