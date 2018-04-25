Muş kültür evinin yapımına başlandı

Muş Belediyesi tarafından hazırlanan Kültür Evi ve Kale Parkı suru peyzaj düzenleme projesine start verildi. Proje kapsamında Kale Parkının çevresine doğal taşlarla ihata duvarı çekilirken, parkın üst kısmına kültür evi yapılıyor.

Alt yapı ve üst yapı çalışmaları ile şehrin hemen hemen her bölgesinde faaliyetlerini yürüten Muş Belediyesi, yeni bir proje daha hayata geçiriyor. Muş’un eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi’nde Muş Kültür Evi ve Kale Parkı suru peyzaj düzenleme projesi uygulanıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya birim amirleri ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı. Uygulama aşamasındaki proje hakkında tüm detayları inceleyen Başkan Asya, çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdi. Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, “2018 yılı çalışma sezonuna yoğun bir tempo ile girdik. Geçen yıllardan devam eden çalışmalarımızı başlatırken, yeni projelerimizi de uygulamaya aldık. İlimizin eski yerleşim yerlerinden biri olan Kale Mahallesi’nde geçtiğimiz yıllardan itibaren kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında yapımı tamamlanan konutların ardından söz konusu bölgelerde ihtiyaç duyulan belediye hizmetlerini uygulama başladık. Mevcut yolları genişletirken, alternatif yolları da açarak ulaşım konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

Kale Parkı’nda uygulanmaya başlanan proje hakkında bilgi veren Başkan Asya, “Merkeze hakim bir noktada bulunan Kale Parkını adına yakışır bir şekilde cazip bir hale getirmek üzere gerekli planlamayı yaptık. Söz konusu alanda, şehrin hemen hemen her noktasından görünecek şekilde kale görünümlü ihata duvarı örülecek. Doğal taşlarla uygulanacak proje ile güzel bir görüntünün ortaya çıkacağını umuyorum. Bununla beraber parkın üst kısmına Muş Kültür Evi yapıyoruz. Bu projemizi de Muş’un eski evlerinden esinlenerek tasarladık. Kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi temsil edecek şekilde yapacağımız Kültür Evini bu yıl tamamlamayı hedefliyoruz. Bu tür çalışmalarla hem Muşlu hemşehrilerimizin geçmişi yad etmesini sağlayacağız hem de farklı illerden gelen vatandaşlarımıza ilimizi tanıtma fırsatı bulacağız” ifadelerini kullandı.