Muş Vakfı basınla bir araya geldi

MUŞ (İHA) – İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren ve çeşitli ziyaret ile temaslarda bulunmak üzere memleketlerine gelen Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı (Muş Vakfı) heyeti, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.İstanbul’da çalışmalarını...

MUŞ (İHA) – İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren ve çeşitli ziyaret ile temaslarda bulunmak üzere memleketlerine gelen Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı (Muş Vakfı) heyeti, kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İstanbul’da çalışmalarını sürdüren Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı (Muş Vakfı) heyeti, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Muş’a geldi. İlk olarak kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen Muş Eğitim ve Kalkındırma Vakfı Başkanı Orhan Sami Gültekin ile heyeti, çeşitli konular üzerinde istişarelerde bulundular.

Muş Vakfı olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili olarak basın mensuplarını bilgilendiren Başkan Gültekin, aylık 200 TL ile 700 Muşlu öğrencinin burs ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Muş Vakfı olarak zenginden alıp, fakire ulaştıran bir anlayışla hareket ettiklerinin altını çizen Gültekin, Ramazan ayı içerisinde Muş’a binlerce gıda paketi yardımında bulunduklarını hatırlatarak, geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda 114 kurban ile bin 100 eve kurban eti yardımında bulunduklarını vurguladı.

“Vakıf binamız, hemşehrilerimiz ve öğrencilerimize daha iyi hizmet sunabilmek ve ihtiyaca en iyi cevap verebilecek şekilde yenilendi” diyen Gültekin, “Muş ve ilçelerinin içinde ve dışındaki Muşluların tanışması, kaynaşması, yardımlaşmasını temin etmek, Muş’un dışındaki Muşluların Muş ili, ilçe ve köyleri ile ilgili irtibat ve yardımlaşmasını sağlayarak, Muş ve Muşluların madden ve manen geliştirmektir” dedi.