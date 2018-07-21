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21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:04

Muş Valisi Yıldırım, “En ufak bir tereddüt yaşanmayacak”

Muş merkeze bağlı Ekindüzü köyünde yapımı tamamlanan caminin açılış törenine katılan Muş Valisi Aziz Yıldırım, bölgede terörü yaşatmayacaklarını vurgulayarak, “Bu bölgede, güvenlik konusunda da en ufak bir tereddüt yaşanmayacak”...

Muş Valisi Yıldırım, 'En ufak bir tereddüt yaşanmayacak”
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Muş merkeze bağlı Ekindüzü köyünde yapımı tamamlanan caminin açılış törenine katılan Muş Valisi Aziz Yıldırım, bölgede terörü yaşatmayacaklarını vurgulayarak, “Bu bölgede, güvenlik konusunda da en ufak bir tereddüt yaşanmayacak” dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek tarafından merkeze bağlı Ekindüzü köyünde yapımı tamamlanan caminin açılışı yapıldı. Düzenlenen açılış törenine; Muş Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Açılışta ilk olarak bir konuşma yapan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, vatandaşların huzur içerisinde hem tarlalarını ektiğini, hem de yaylalara çıkarak hayvanlarını otlattığını belirterek, bölgenin huzuru olduğunu söyledi. Vatandaşların bölgelerde yaylacılık yapmasını özellikle önerdiklerini belirten Şimşek, “Şu anda kesinlikle bir zafiyeti yok. İnşallah bereket ve huzur devam edecektir” vurgusunu yaptı.

Şimşek’in ardından konuşan Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, bir zamanlar terörle anılan bölgede, artık huzurun hakim kılındığını vurguladı. Bölgenin güvenli olduğuna inandıklarını ifade eden Vali Yıldırım, “Bu şekilde de devam edeceğiz. Fakat bu güveni devam ettirebilmek tabi ki vatandaşlarımızla beraber olabilecek bir çabadır. Vatandaşlarımızla beraber olduğumuzda vatandaşlarımız teröristi gördüğünde bize anında haber verdiğinde bu bölgede terörü yaşatmayacağız. Bu bölgede, güvenlik konusunda da en ufak bir tereddüt yaşanmayacak” diye konuştu.
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