Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.6-7 Ekim olaylarının yıl dönümü nedeniyle Muş’ta alınan tedbirler kapsamında Muş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde belirlenen çeşitli adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde aramalar yapılırken, 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan aranmasının olduğu kaydedildi. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Muş’ta 13 kişi gözaltına alındı
Muş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.