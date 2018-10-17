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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:43

Muş’ta 16 Ekim Dünya Gıda Günü Programı

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü münasebetiyle bir program düzenlendi.Muş Öğretmenevi Konferans Salonu’nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir program...

Muş'ta 16 Ekim Dünya Gıda Günü Programı
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Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü münasebetiyle bir program düzenlendi.

Muş Öğretmenevi Konferans Salonu’nda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir program düzenlendi. Düzenlenen programa; Vali Yardımcısı Alper Çifçi, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, kantin ve yemekhane çalışanları ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nün önemine değindi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte merkez ve merkeze bağlı okullarda 7’nci sınıf öğrencileri arasında kompozisyon yarışması düzenlediklerini söyleyen Müdür Aydın, ayrıca okullarda bilgilendirici eğitimlerin sürekli olarak devam ettiğini hatırlattı. İlde toplam bin 400 adet gıda işletmesi mevcut olup bu işletmelere 5996 sayılı kanun gereği 2017 yılında 2 bin 650 adet denetim gerçekleştirildiğini söyleyen Müdür Aydın, bu yıl ise 2 bin 50 adet gıda denetimi yapıldığını vurguladı.

Müdür Aydın’ın konuşmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ise, okullardaki eğitimlere dikkat çekerek, bilgi ve bilinçlendirmeye yönelik faaliyetlerin sürekli olarak sürdürüleceğinin altını çizerek, düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencileri tebrik etti. Konuşmalar sonrasında, merkez ve merkeze bağlı okullarda 7’nci sınıf öğrencileri arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül takdiminin ardından program, kantin ve yemekhane çalışanlarına yönelik “Gıda Güvenirliğinin Sağlanması ve Hijyen Kuralları” sunumu ile devam etti.
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